Dove abita Michelle Hunziker? la casa dove vive ora è bellissima

Sono state varie ed in tempi recenti condivise con gli ammiratori. Famosa presentatrice italo-svizzera, Michelle Hunziker si è innamorata dell’Italia a 16 anni quando, “il destino – la mamma”, come scrive Michelle sul suo profilo Instagram, la “portò in Italia…a Trebbo di Reno”. Un colpo di cuore che l’ha convinta a stabilirsi e ottenere, oltre alla cittadinanza, anche una casa nel Bel Paese. Tra Svizzera, Bologna, Milano, Bergamo e Varigotti, Michelle è amata per la sua contagiosa simpatia.

La recente rottura con Tomaso Trussardi è stata seguita attentamente dai fan, curiosi di conoscere la nuova dimora di Michelle Hunziker. L’amore finito l’ha riportata a Milano, lasciando la villa da sogno di Bergamo, dove viveva con l’ex coniuge. Per l’estate, la conduttrice televisiva ha optato per una vacanza in barca con le amiche nelle Isole Eolie e un resort vista mare in Sardegna. Quest’ultima trascorsa in compagnia del nuovo amore, il medico chirurgo Giovanni Angiolini, specialista in ortopedia e traumatologia.

Michelle Hunziker: da Bergamo a Milano, dove risiede la presentatrice Se per la vacanza in Sardegna la presentatrice ha scelto un resort di lusso con idromassaggi, piscine e vista mare, al rientro pare che la nuova casa di Michelle Hunziker sia Milano, dove si trasferirà dopo la separazione con Tomaso Trussardi. Di recente protagonista con la figlia Aurora dell’ultimo video musicale “Ama” di Eros Ramazzotti, molti saranno gli impegni per il prossimo autunno-inverno che tratterranno la famosa presentatrice nel capoluogo lombardo. Tra questi, Michelle Impossible, programma televisivo riconfermato per settembre e Striscia la notizia che la desidera accanto a Gerry Scotti.

Michelle Hunziker ritorna a Milano dopo la separazione Dopo la rottura con Tomaso Trussardi, sembra che l’imprenditore sia rimasto a Bergamo, mentre la nuova casa di Michelle Hunziker sia ora Milano. Michelle si sarebbe trasferita nel capoluogo lombardo con le figlie Sole e Celeste, avvicinandosi alla primogenita Aurora, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, che vive a Milano con il fidanzato Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker a Bergamo: la villa da mille e una notte Sicuramente la dimora di Michelle Hunziker più condivisa dalla stessa presentatrice è stata quella di Bergamo, raffinata, ampia e luminosa; set – tra l’altro – di uno scherzo de Le Iene organizzato durante il lockdown. Una villa da sogno di 1000 mq in cui ha vissuto con Tomaso Trussardi e che ha ospitato la famiglia allargata durante il lockdown.

Con un grande terrazzo e vista su Bergamo, la casa dispone di un vasto giardino e all’interno una sala palestra e un angolo bar. Tra le pubblicazioni social e lo scherzo trasmesso dal programma televisivo con la complicità di Aurora, i fan hanno avuto l’opportunità di entrare nella casa di Michelle Hunziker di Bergamo, condividendo alcuni aspetti della vita quotidiana della presentatrice. Il lungo tavolo in cucina, il terrazzo, l’ampio divano verde, le camere da letto sui toni del bianco e argento e la sala palestra sono stati gli ambienti domestici più spesso pubblicati su Instagram.

Michelle Hunziker e le dimore estive Tra le residenze di Michelle Hunziker, non si può dimenticare quella di Varigotti, affacciata sul mare del paesino ligure che ha visto crescere l’ormai 20enne Aurora e le figlie avute con Tomaso Trussardi, Sole e Celeste. Borgo di origine saracena, Varigotti è ideale per i bambini e ospita ogni estate diverse celebrità. Quest’estate la presentatrice ha scelto anche una meta diversa. Michelle Hunziker ha condiviso con i fan momenti della sua vacanza in barca con le amiche e scatti dal resort in Sardegna in compagnia della nuova fiamma Giovanni Angiolini. Non è la casa di Michelle Hunziker ma le immagini postate dalla stessa presentatrice durante il soggiorno nel resort vista mare a Poltu Quatu, sicuramente fanno venire invidia. Nel nord dell’isola, nascosto nella natura e vicino all’arcipelago della Maddalena, gli alloggi sono dotati di idromassaggio e spettacolare vista sul mare. Con le sue oltre 140 camere e appartamenti, il complesso ospita diversi ristoranti e bar. Una vacanza relax che Michelle Hunziker ha voluto condividere con i suoi fan, mostrandosi ancora una volta solare, ironica e perfetta nella sua forma fisica.