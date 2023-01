Chi è Federico Fashion Style? Età, stipendio, moglie, figli, dove vive, coming out 

Ecco una panoramica della vita professionale e della carriera televisiva di Federico Lauri, altrimenti noto come Federico Fashion Style, uno dei più rinomati imprenditori del settore. Scoprite i fatti meno noti dell’acclamato hair stylist.

Federico Fashion Style è diventato una figura di spicco nel mondo della televisione, avendo partecipato a numerosi programmi. Approfondiamo la sua carriera.

Federico Lauri, conosciuto professionalmente come Federico Fashion Style, è un hair stylist molto noto nel nostro Paese, che ha raggiunto la notorietà grazie alle sue apparizioni in programmi televisivi come Il Salone delle Meraviglie, oltre a numerose ospitate in televisione.

Classe ’89, Federico Fashion Style nasce ad Anzio. Ha iniziato a lavorare nel suo primo salone da adolescente e, grazie alla sua determinazione e abilità, ha aperto il suo salone all’età di 20 anni. Il suo successo è stato ulteriormente amplificato dai social media, quando i primi VIP hanno iniziato a postare foto dal suo salone. Valeria Marini è stata la prima grande star a notare la sua competenza. Poco dopo, Federico Fashion Style è diventato un punto di riferimento per i VIP, aprendo due nuovi saloni, uno a Milano e uno in Sardegna, e un terzo a Piazza di Spagna a Roma. Recentemente ha aperto un altro salone a Firenze.

Nel 2019 inizia il suo primo ruolo da protagonista in televisione su Real Time con il programma Il Salone delle Meraviglie, dopo aver fatto diverse apparizioni come ospite in TV, in particolare nei saloni di Barbara D’Urso. Nel 2021 ha presentato il programma Beauty Bus per la piattaforma Discovery+ ed è stato anche concorrente di Ballando con le stelle, in coppia con Anastasia Kuzmina. L’anno successivo è stato opinionista del programma di Italia Uno, accanto a Soleil Sorge, La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Prima di raggiungere il successo, l’esperienza è stata impegnativa.

Federico Fashion Style è stato spesso oggetto di critiche da parte dell’opinione pubblica, con alcuni che lo hanno accusato di aver chiesto prezzi eccessivi e altri di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica. Il famoso hair stylist ha sempre negato queste affermazioni, in particolare per quanto riguarda i suoi presunti ritocchi, spiegando che, a parte i ritocchi occasionali di alcune aree del suo viso, non si è mai sottoposto a un makeover completo. Tuttavia, se si osservano le sue foto di qualche anno fa, si nota un’immagine diversa: un viso rasato – che ora si vede raramente senza barba – e capelli molto più corti. Anche il suo stile appare completamente diverso, senza abiti stravaganti o lustrini.

Il matrimonio e l’evento di oggi saranno sicuramente memorabili.

Abbiamo avuto il piacere di conoscere la famiglia Fashion Style di Federico attraverso i suoi programmi televisivi. Federico Lauri ha una relazione di lunga data con Lucrezia Porcu, anche se i due sono stati visti raramente insieme ad eventi o tappeti rossi. Nel 2017 la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Sophie Maelle. Recentemente, il noto hair stylist ha annunciato la fine della relazione, ma nel frattempo sono scattate accuse reciproche. Durante una diretta social, Federico ha espresso i suoi sentimenti, dicendo: “La mia ex mi sta facendo soffrire molto. Sento mia figlia la mattina e la sera. Sapevamo entrambi che la nostra relazione era giunta al termine tre anni fa, quando le ho espresso i miei sentimenti. Purtroppo, in seguito ho capito che le persone che avevo nella mia vita non erano quelle che credevo”.

Federico Fashion Style è stato accusato dal noto esperto di gossip Alessandro Rosica di condurre una doppia vita. Su Instagram, Rosica ha dichiarato: “Se loro due non stanno più insieme è perché lui aveva una vita separata. Ha avuto una persona segreta nella sua vita per molti anni; questo è ciò che intendo quando mi riferisco alla sua doppia vita. Ha paura delle mie affermazioni. La sua identità è sua, indipendentemente dal fatto che sia uomo, donna, gay, etero o transgender”. Rosica ha poi aggiunto: “Sembra che non stessero insieme, ma non è vero che hanno chiuso la loro relazione tre anni fa. Lui deve ammettere che è sempre stato single, oppure che è stato con lei fino a pochi mesi fa – dovete decidere voi. […] Tutti dovrebbero sapere che nessuno di loro è innocente. Letizia era a conoscenza della doppia vita di Federico e non era contenta che fosse resa pubblica. […] Signorino è sempre a Napoli, e tutti lo sanno”.