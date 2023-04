Chi è Federico Salvatore? Causa morte, malattia, moglie, figli, età

La città di Napoli è profondamente addolorata per la scomparsa di Federico Salvatore, amato chansonnier da 63 anni. Era noto per la sua personalità eccentrica e colta, oltre che per la sua natura umoristica e riflessiva. Era noto anche per le sue performance “azz” al Maurizio Costanzo Show. La moglie ne ha purtroppo annunciato la morte dopo una lunga malattia.

Flavia D’Alessio ha condiviso con tristezza la notizia sui suoi social media, esprimendo che gli ultimi mesi sono stati i più difficili e dolorosi della loro storia d’amore. Ha poi spiegato che aveva pregato e sperato che Federico tornasse da lei e dai loro ragazzi, e che anche molti avevano condiviso le sue preghiere e la sua speranza. Purtroppo, lui se n’è andato nel giro di un’ora e tutto è successo così in fretta. All’inizio Flavia aveva pensato a una cerimonia privata, ma sapeva che Federico non avrebbe voluto.

Imploro tutti gli amici, i colleghi e i fan di Federico di unirsi a noi per dargli l’ultimo saluto nella Basilica di San Ciro a Portici domani, 20 aprile, alle 12.30. Dobbiamo molta gratitudine ai medici e agli infermieri che gli hanno fornito cure e conforto durante questi mesi difficili. Uniamoci tutti per dimostrare un’ultima volta il nostro amore e il nostro apprezzamento per Federico.