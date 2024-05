Testa la tua abilità cognitiva con questi 3 quesiti (quasi nessuno ottiene tutte le risposte giuste)

L’intelligenza è un concetto che va al di là della semplice capacità di apprendere o risolvere problemi. È un intricato labirinto di abilità cognitive, tra cui la capacità di adattamento, la creatività e il pensiero astratto.





Secondo gli studiosi, l’intelligenza può essere suddivisa in varie forme, ma uno dei concetti fondamentali è quello proposto da Raymond Cattell: l’intelligenza fluida e cristallizzata.

L’Intelligenza Fluida è la nostra abilità di affrontare situazioni nuove e complesse, sfruttando la logica e l’ingegno per trovare soluzioni, anche senza precedenti esperienze simili.

Immaginatevi di trovarvi di fronte a un enigma, senza nessun indizio o precedente conoscenza. Qui entra in gioco l’intelligenza fluida, guidandoci attraverso il labirinto della mente per risolvere il problema.

D’altra parte, c’è l’intelligenza cristallizzata, che si basa sulle conoscenze e le competenze che abbiamo acquisito nel corso della vita. È il nostro bagaglio culturale e accademico, che utilizziamo per affrontare sfide quotidiane.

Un elemento cruciale che lega queste due forme di intelligenza è la memoria di lavoro, che funge da archivio temporaneo delle informazioni. È come la RAM dei nostri dispositivi, trattenendo dati utili per un breve periodo.

Per valutare l’intelligenza fluida e la memoria di lavoro, lo psicologo Shane Frederick ha ideato il Cognitive Reflection Test (CRT) nel 2005. Questo test, composto solo da tre domande, misura la capacità di riflettere su un problema e resistere alla prima risposta intuitiva.

Ecco le tre domande:

Una mazza e una palla costano insieme 1,10 euro. La mazza costa un euro più della palla. Quanto costa la palla? Se 5 macchine impiegano 5 minuti per fare 5 pezzi, quanto tempo impiegano 100 macchine per fare 100 pezzi? In uno stagno ci sono delle ninfee che ogni giorno raddoppiano la loro estensione sulla superficie dell’acqua. Se impiegano 48 giorni per ricoprire l’intera superficie del lago, quanto impiegano per coprirne la metà?

In tutti e tre i casi c’è una risposta immediata che però risulta poi essere sbagliata: in effetti, le domande sono state pensate proprio per indurre all’errore.

Il test fu somministrato ad alcune migliaia di studenti delle università di Yale e Harvard, e solo il 17% del campione ha risposto correttamente a tutti e tre i quesiti.

Volete sapere quali sono le soluzioni? Eccole:

La palla costa 5 centesimi. I 5 centesimi della palla e l’euro e 5 centesimi della mazza fanno esattamente 1 euro e 10 centesimi. Le macchine impiegano 5 minuti. Se in 5 minuti 1 macchina produce 1 pezzo, ogni 5 minuti 100 macchine producono 100 pezzi. Le ninfee 47 giorni. Se in 48 giorni è ricoperta tutta la superficie dello stagno, e le ninfee raddoppiano ogni giorno, il giorno prima il lago doveva essere coperto a metà.