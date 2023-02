Chi è Fioretta Mari? Età, marito, figli, incidente e vita privata

Fioretta Mari è una nota attrice teatrale e cinematografica che ha raggiunto la notorietà per il suo ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi.

Chi è Fioretta Mari? Qual è la sua età, ha avuto incidenti, ha amici e ha frequentato scuole di recitazione?

Fioretta Mari, nata Fioretta Manetti, è nata a Firenze il 19 luglio 1942 e attualmente ha 79 anni. Fin da bambina ha nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo e della recitazione e da allora ha inseguito il suo sogno di diventare attrice. Ha esordito giovanissima, lavorando al fianco di alcuni dei nomi più noti dell’epoca, come Oreste Lionello, Vittorio Gassman, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renault, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia.

Inoltre, nel corso della sua carriera, ha partecipato a diverse produzioni, tra cui Anatra all’arancia, L’avaro, La figlia di Jorio, Tovarich, Il malato immaginario, Parole d’amore parole, La città del mondo, Pasquino e il musical Menopause con Marisa Laurito, Fiordaliso e Manuela Metri. In particolare, il musical Menopause le ha permesso di intraprendere una tournée in tutta Europa, esibendosi in città come Parigi e Londra.

La sua prima apparizione in televisione risale al 1970, con Aria di continente di Marcello Sartarelli. All’inizio del XXI secolo si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione come insegnante a diverse edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi.

Durante le riprese di Al posto tuo, l’attrice ha avuto un grave incidente che l’ha portata al ricovero in ospedale e a un periodo di incoscienza. Fortunatamente è riuscita a riprendersi completamente dall’incidente.

Vita privata, marito e figli

Nel 2016, Fioretta Mari ha rivelato in un’intervista che lei e Armando De Razza si sono separati dopo un lungo matrimonio. L’attrice ha dichiarato che la separazione le ha causato un’immensa angoscia, avvertita anche dalla figlia.

Dopo lo scioglimento del matrimonio, l’ex istruttrice di Amici ha ritrovato la gioia con un regista. La signora ha rifiutato di rivelare l’identità del suo compagno, ma sembra che l’individuo risieda principalmente negli Stati Uniti per motivi professionali.