Chi è Elena Barolo? Età, vita privata, biografia, carriera, marito e figli

Com’è la vita privata di Elena Barolo? Quali informazioni sono disponibili su di lei?

Il tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia ha lanciato Elena in giovane età, accanto alla bruna Giorgia Palmas nel ruolo della velina bionda. Da allora, Elena ha fatto carriera in televisione, apparendo in fiction e sitcom. Oggi è anche una blogger di successo. Abbiamo raccolto le seguenti informazioni su di lei.

Scoprite la carriera e la biografia di Elena Barolo, nonché la sua presenza su Instagram.

Elena Barolo è nata a Torino il 14 dicembre 1982 (Sagittario). Nel 2002, all’età di 20 anni, ha debuttato a Striscia la Notizia al fianco di Giorgia Palmas, facendosi conoscere dal pubblico.

Conclusa l’esperienza nel 2004, Elena Barolo si dedica alla recitazione. È ricordata per i suoi ruoli nella sitcom Settevite e nella soap opera Centovetrine, dove ha interpretato il ruolo di Vittoria Della Rocca. Da qualche tempo Elena gestisce il blog Affashionate, offrendo ai suoi follower consigli di moda e styling. Da sempre appassionata di moda e stile, il blog le offre l’opportunità di condividere con gli altri le sue conoscenze e competenze. Elena aggiorna regolarmente il suo profilo Instagram con immagini esteticamente piacevoli. La vita personale di Mario, i suoi figli e vari fatti interessanti sono di grande interesse.

Elena Barolo sarebbe fidanzata con Alessandro Martorana, sarto noto per il suo lavoro con i VIP, di 10 anni più grande. Sembra che la coppia sia intenzionata a procedere con i progetti di matrimonio.

Infine, ecco alcune informazioni utili.

Elena, appassionata di cani, ha un barboncino di nome Whisky.

Io e la mia collega Giorgia Palmas siamo rimaste molto amiche fin dai tempi di Striscia la Notizia. Su Instagram colgo spesso l’occasione per esprimerle il mio affetto.

Fare attività fisica per mantenere la forma fisica.

È orgogliosa del suo benessere fisico e applica regolarmente oli nutrienti e idratanti sulla pelle.