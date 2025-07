Il video delle ultime ore di Alain, il bambino scomparso a Ventimiglia: si vede mentre si allontana

Le ultime immagini di Alain Barnard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso nella serata di venerdì 11 luglio a Ventimiglia, mostrano il piccolo mentre si allontana dal campeggio della frazione Latte, dove si trovava con la famiglia per una vacanza. Nel video, condiviso da Primocanale, si vede il bambino, vestito con una maglietta bianca e pantaloncini scuri, camminare tranquillamente verso la strada fino a scomparire dietro alcune piante.





La famiglia era arrivata nel camping poco prima dell’accaduto. Secondo le ricostruzioni, il bambino si sarebbe allontanato nel giro di mezz’ora dall’arrivo, mentre i genitori erano impegnati a montare la tenda. Da quel momento, non si hanno più notizie del piccolo Alain, che ha difficoltà nel comunicare verbalmente.

Le operazioni di ricerca sono iniziate immediatamente e continuano senza sosta. Più di 150 persone sono coinvolte, tra cui soccorritori, forze dell’ordine e volontari. Il vicecomandante dei vigili del fuoco di Imperia, Alessandro Giribaldi, ha dichiarato: “Andiamo avanti senza sosta grazie al supporto di tutti, soccorritori, forze dell’ordine e volontari”. Sono stati utilizzati droni con visori notturni e termocamere, oltre al Servizio di Topografia Applicata al Soccorso (Tas), per perlustrare l’area circostante.

Tra i luoghi controllati ci sono vasche irrigue e piscine della zona, per cui è stato richiesto l’intervento di una squadra di sommozzatori. Nel frattempo, un testimone è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti e la sua abitazione è stata perquisita nelle ultime ore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul ruolo del testimone o sull’esito delle perquisizioni.

La comunità locale si è mobilitata per cercare il bambino. Il sindaco di Ventimiglia ha confermato il coinvolgimento di tutta la cittadinanza: “Tutta la comunità sta cercando Alain”. La solidarietà e l’impegno degli abitanti del comune ligure stanno supportando le autorità nelle operazioni di ricerca.

Il video delle ultime immagini disponibili del piccolo Alain rappresenta un elemento importante nelle indagini. Nonostante il bambino sembri tranquillo mentre si allontana, la sua sparizione ha destato grande preoccupazione. La zona circostante il campeggio è stata battuta palmo a palmo dai soccorritori, ma al momento non ci sono ancora segnalazioni che possano indicare dove si trovi.

La situazione è resa più complicata dalle difficoltà di comunicazione del bambino, che potrebbero ostacolare eventuali tentativi di chiedere aiuto. Le autorità stanno lavorando intensamente per esaminare ogni possibile pista e riportare il piccolo Alain alla sua famiglia.

L’attenzione mediatica sulla vicenda è alta e le ricerche proseguono con l’impiego di mezzi tecnologici avanzati e il supporto di esperti in localizzazione. L’obiettivo primario rimane quello di trovare il bambino sano e salvo nel più breve tempo possibile.

La sparizione di Alain Barnard Ganao ha scosso profondamente la comunità di Ventimiglia e non solo. Le ore che passano aumentano l’urgenza delle operazioni e la speranza che il piccolo possa essere ritrovato cresce con l’impegno incessante delle persone coinvolte.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La collaborazione tra cittadini, volontari e professionisti è fondamentale per risolvere questo caso delicato che ha messo in allarme una comunità intera.