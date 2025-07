Alessia Pecchia difende la sua presenza all’esame di Luk3: “Momento importante condiviso con amore”

La ballerina Alessia Pecchia, nota per essere stata finalista di Amici24, ha deciso di sostenere il fidanzato Luk3 durante un momento importante della sua vita: l’esame di maturità, tenutosi lo scorso mercoledì 9 luglio. La scelta di essere presente all’orale del giovane ha suscitato diverse reazioni sui social, tra congratulazioni e commenti sarcastici legati alla differenza d’età tra i due. Nonostante le critiche, Alessia Pecchia ha risposto con fermezza, difendendo il loro rapporto e il supporto reciproco che li lega.





Le immagini dei festeggiamenti post-esame sono state condivise sui social, dove la coppia ha ricevuto numerosi messaggi di auguri. Tuttavia, non sono mancati commenti pungenti, come quello di un utente che ha scritto: “Pensate avere 25 anni e stare con uno che fa la maturità e non perché ha perso anni…”. Questo tipo di osservazioni non è nuovo per la coppia, che spesso si trova al centro di discussioni per via dei sei anni di differenza che separano i due.

In risposta alle critiche, Alessia Pecchia ha scelto di intervenire direttamente sui social, replicando con queste parole riportate dal blog Isa e Chia: “Bellissimo, oltre a vivere con amore il suo traguardo ho potuto dargli anche qualche consiglio in più”. Con questa dichiarazione, la ballerina ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno reciproco nella loro relazione, mettendo fine alle polemiche.

Anche Luk3, giovane protagonista dell’esame di maturità, ha affrontato in passato le critiche sulla differenza d’età con la fidanzata. Il cantante ha dichiarato di non dare peso ai commenti negativi, preferendo concentrarsi sul loro legame: “È capitato che leggo dei commenti, delle cose e non mi interessa nulla. Ci siamo innamorati delle persone non della nostra età ed è bellissimo viverla così come la stiamo vivendo. Ci supportiamo tantissimo anche in quello che facciamo, quindi assolutamente per me non è un problema.”

La relazione tra Alessia Pecchia e Luk3, nata durante il percorso televisivo ad Amici24, non è stata priva di ostacoli. La ballerina ha raccontato che inizialmente aveva cercato di evitare un coinvolgimento sentimentale con lui, proprio a causa della differenza d’età: “All’inizio, anche avendolo già notato, cercavo di fuggire perché lo vedevo troppo piccolo rispetto a me. Caso ha voluto che ci ritrovassimo insieme in casetta. All’inizio, lui non era troppo coinvolto. Ero più io a cercarlo. Il nostro è stato un rapporto costruito piano piano e, adesso che siamo fuori, è anche meglio.”

Nonostante le difficoltà iniziali e le critiche ricevute nel corso del tempo, la coppia sembra aver trovato un equilibrio solido basato sull’amore e sul rispetto reciproco. La partecipazione di Alessia Pecchia all’esame di maturità del fidanzato rappresenta un ulteriore segnale del loro affiatamento e della volontà di condividere i momenti importanti della vita.

La ballerina e il cantante continuano a vivere la loro relazione lontano dai pregiudizi e dalle opinioni altrui, dimostrando che l’età non è un ostacolo quando si tratta di sentimenti autentici. La loro storia rimane al centro dell’attenzione mediatica, ma entrambi sembrano determinati a non lasciare che i giudizi esterni influenzino il loro percorso.