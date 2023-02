Chi è Enzo Iacchetti è sposato? Età, altezza, fidanzata, figlio e vita privata

Enzo Iacchetti è un conduttore di Striscia la Notizia, telegiornale satirico targato Mediaset, ed è stato uno dei volti storici della trasmissione.

Enzo Iacchetti: biografia, età, altezza

Vincenzo “Enzo” Iacchetti è nato il 31 agosto 1952 a Castelleone, Cremona, e attualmente ha 69 anni e 178 centimetri di altezza. Al termine degli studi liceali, ha scelto di non proseguire gli studi.

Nel 1978, dopo essere stato licenziato dall’agenzia di viaggi Globus di Lugano, ha iniziato a lavorare a Radio Tresa, gestendo la programmazione della piccola radio indipendente di Lavena.

Nel 1979 inizia la sua carriera di comico al Derby Club di Milano e, fino al 1985, si esibisce con I Gatti di Vicolo Miracoli, Walter Valdi, Malandrino e Veronica, Francesco Salvi, Giobbe Covatta e Giorgio Faletti.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta ha lavorato in diversi programmi Rai, Mediaset e Telemontecarlo, come Sportacus su Odeon TV (1986-1989), Face your game, Tiramisù, Banane, Dido…menica (1993), Italia Firza (1994) e Giro d’Italia su Italia 1 con Antonella Elia e Amii Stewart.

Nel 1990 è stato impiegato nel Maurizio Costanzo Show e nel 1994 ha collaborato con Ezio Greggio per presentare Striscia la notizia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enzo Iacchetti è stato sposato con Roberta, con la quale ha un figlio, Martino, nato nel 1986. Iacchetti è un artista poliedrico, con esperienze di recitazione, musica e insegnamento di teatro. Purtroppo il figlio convive da alcuni anni con una grave malattia, sulla quale Iacchetti ha mantenuto il massimo riserbo.

Dal 2002 al 2007, Iacchetti ha avuto una relazione con l’ex showgirl e velina Maddalena Corvaglia. Tra il 2016 e il 2020, invece, è stato legato alla gieffina Rosi Zamboni, divenuta nota alle cronache come la sua “ex fidanzata segreta”. Iacchetti ha voluto tenere la relazione lontana dagli occhi del pubblico, ma è stata la stessa Zamboni a rivelare la storia. Ha raccontato di aver conosciuto l’ex compagno durante le riprese di Striscia la notizia, poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.