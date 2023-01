Chi è Francesco Oppini? Figlio di Alba Parietti e Franco: età, lavoro, fidanzata

Francesco Oppini è l’unico figlio di Franco e Alba Parietti, un motivo di grande orgoglio per entrambi i genitori, anche se non è sempre stato semplice avere due genitori così.

Il matrimonio tra Alba Parietti e Franco Oppini è durato poco, ma ha portato alla nascita del figlio Francesco nel 1982. Un anno fa, Francesco ha debuttato nel reality show “Grande Fratello Vip”, dove ha stretto un legame apparentemente forte con Tommaso Zorzi, che poi è diventato il vincitore del programma. Purtroppo i due si sono allontanati a causa di alcune divergenze, ma recentemente si sono riconciliati.

A Silvia Toffanin, conduttrice di “Verissimo”, ha ammesso che non è stato semplice avere due genitori famosi: “Quando mia madre andava a scuola, all’apice della sua avvenenza, cercavo di scappare per il tifo della folla”.

Francesco Oppini è figlio di Franco e Alba Parietti e ha una certa età e una certa carriera.

Francesco Maria Oppini, registrato all’anagrafe, è nato a Torino il 6 aprile 1982. I suoi genitori, Alba Parietti e Franco Oppini, si erano sposati l’anno precedente. Fin da giovane conosce il mondo dello spettacolo, anche se le sue apparizioni televisive sono state poco frequenti.

Il suo debutto in televisione risale al 2004, quando partecipa al reality show “La Fattoria”. In seguito ha fatto numerose apparizioni in programmi televisivi al fianco della madre. Nel 2017 ha avuto l’opportunità di partecipare a una puntata di “Ballando con le stelle” con la madre. È stata l’occasione per dimostrare il loro forte legame, nonostante le occasionali discussioni che si verificano tra madri e figli.

Gli interessi di Francesco gli hanno offerto un’opportunità di lavoro: è diventato infatti commentatore delle partite della Juventus su 7 Gold. Nonostante ciò, non ha trascurato la sua occupazione principale di venditore di automobili.

Circa un anno fa ha partecipato al reality show “Grande Fratello Vip”, ma ha lasciato volontariamente il programma prima della sua conclusione prevista per dicembre 2020.

La sua vita privata

Francesco Oppini ha una relazione? In passato, il figlio d’arte è stato legato sentimentalmente ad Alessia Fabiani, ex impiegata postale e oggi attrice. Nonostante ciò, non è ancora riuscito a superare la tragedia della perdita della fidanzata Luana, avvenuta in un incidente 15 anni fa. Lo scorso 17 ottobre, anniversario della sua scomparsa, Oppini è intervenuto sui suoi social media per esprimere il suo dolore. Ha scritto: “Ci sono giorni che non vorresti mai rivivere. Oggi, purtroppo, è uno di questi. Quindici anni senza di te, piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso. Non ci sarà mai un addio tra noi, perché sarai sempre nel mio cuore ovunque tu sia”.

Attualmente ha una relazione con Cristina Tomasini, 37 anni, di Bergamo, che preferisce non apparire in televisione.