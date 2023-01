Chi è Francesco Ruggiero cardiologo di Gina Lollobrigida? Età, vita privata e biografia

Il dottor Francesco Ruggiero, cardiologo, ha assistito l’attrice Gina Lollobrigida negli ultimi anni di vita. Non ci sono dati disponibili sulla vita personale e sulla data di nascita del medico che gestisce il suo studio medico a Roma.

Biografia

Il dottor Francesco Ruggiero è uno stimato cardiologo che presta i suoi servizi in prestigiose cliniche della capitale. Si è laureato con lode nel 1996 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con la votazione di 110. Nel 2007 ha completato la specializzazione in Malattie Cardiovascolari presso l’Università di Tor Vergata. Dal 2003 il dottor Ruggiero presta servizio presso l’UOC Cardiologia/UTIC del Policlinico Militare di Roma.

L’intervista a Gina Lollobrigida

In seguito alla scomparsa di Gina Lollobrigida, Ruggiero ha rilasciato una dichiarazione a Pomeriggio 5 in merito alla complicata questione dell’eredità dell’attrice.

Gina ha espresso il desiderio di vendere tutti i suoi beni piuttosto che passarli al figlio, Andrea Milko Skofic. È stata molto chiara nei suoi desideri, affermando: “Voglio vendere tutto e lui non deve avere una lira”.

Il conduttore si è poi informato sul medico che ha accompagnato Gina Lollobrigida nei suoi ultimi giorni di vita. Il cardiologo ha risposto.

Erano presenti Andrea Piazzolla, suo figlio, suo nipote Dimitri e un amico di famiglia, il signor Rigau. Non so se sia entrato in clinica quando l’ho visto, perché l’ho incontrato un’ora e mezza dopo la scomparsa di Gina Lollobrigida. Nel corso dei dieci anni in cui ho avuto il privilegio di lavorare con Lollobrigida, non ho mai visto il signor Rigau. Quando si parlava di Rigau, Lollobrigida non ne era particolarmente entusiasta. Non sono in grado di divulgare ciò che Lollobrigida ha condiviso con me in questo momento.