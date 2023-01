Chi sono i 5 figli di Bobby Solo? Età, lavoro, vita privata

Bobby Solo è un famoso artista italiano che ha contribuito alla storia dell’industria musicale. Mentre si sa molto della sua carriera, c’è ancora molto da imparare sulla sua vita privata. Prima di scoprire chi sono i suoi cinque figli, cerchiamo di approfondire la sua vita.

C’è qualcosa di particolarmente degno di nota in Bobby Solo.

Roberto Satti, noto professionalmente come Bobby Solo, è nato a Roma il 18 marzo 1945. È noto per essere un chitarrista, cantautore e attore di talento. La sua passione di sempre è stata la musica rock, in particolare ispirata da Elvis Presley. Bobby ha iniziato a suonare la chitarra in giovane età e alla fine è diventata una parte fondamentale della sua carriera.

Quando la sua famiglia si trasferì a Milano, ebbe la fortuna di essere notato da Vincenzo Micocci che gli procurò un importante contratto con la Dischi Ricordi. Il suo debutto avviene nel 1963 e da allora la sua carriera è in continua ascesa. Siete curiosi di conoscere l’origine dello pseudonimo Bobby Solo? Fu a causa di un malinteso con una delle segretarie della casa discografica.

Bobby Solo e la sua famiglia di sei persone

Nel 1967 Bobby Solo si è sposato con la famosa coreografa e ballerina francese Sophie Teckel. Dalla loro unione sono nati tre figli: Alain, Chantal e Muriel. Tutti e tre sono cresciuti e oggi hanno rispettivamente 50, 47 e 43 anni. Ma cosa sappiamo di loro?

Dei figli di Bobby Solo si sa poco, ma Muriel è una cake designer che vive a Roma, Chantal è una business coach che si divide tra Milano e Roma e Alain è il più famoso dei fratelli. Risiede in Trentino e ha dato a Bobby Solo dei nipoti. Alain ha fondato un centro di Pet Therapy ed è apparso in varie trasmissioni per condividere il suo difficile passato.

In età adulta, Alain era diventato fortemente dipendente dalle droghe a causa del rapporto burrascoso con i genitori, in particolare con il padre. Tuttavia, grazie all’assistenza del centro di San Patrignano e alla compagnia di un Golden Retriever speciale, l’uomo, ormai adulto, è riuscito a superare la sua dipendenza. Questo ha portato alla decisione di aprire un centro di pet therapy.

Il matrimonio di Bobby Solo con la coreografa francese finì ed egli si fidanzò successivamente con Mimma Foti. Da questa unione è nata la loro quarta figlia, Veronica Satti. Oggi ha 28 anni ed è stata coinvolta in una lunga disputa legale con il padre, che non ha mai voluto incontrarla. Veronica è nota anche per la partecipazione al Grande Fratello 15.

Bobby Solo è sposato con Trecy Quade dal 1995. Nel 2012, la coppia ha dato il benvenuto al quinto e ultimo figlio, Rayan, quando Solo aveva 67 anni e Quade 41.