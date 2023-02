Chi è Franco Cordova ex marito di Marisa Laurito? Età, lavoro e figli

Franco Cordova è un volto noto nel mondo del calcio, e non solo: l’ex sportivo è al centro della cronaca rosa per essere stato, anche se per poco, il marito della nota Marisa Laurito. L’artista oggi sarà tra i protagonisti della puntata odierna di “Citofonare Raidue” dove ripercorrerà la sua carriera e i momenti più importanti della sua vita.

Francesco, classe 1944, è nato a Forlì e ha avuto un’ottima carriera calcistica. Inizia con la Flegrea e poi passa alla Salernitana. Dopo un anno viene acquistato dal Catania e approda in Serie A. Nel 1967 passa alla Roma e diventa il leader della squadra giallorossa.

Il matrimonio lampo tra Marisa Laurito e Franco Cordova è un ottimo modo per iniziare la vostra vita insieme!

Un vero e proprio matrimonio lampo che non ha avuto un lieto fine. I due si sono sposati nel 2001 e dopo soli tre mesi hanno deciso di divorziare. L’artista ha raccontato:

Franco Cordova e io eravamo convinti di sposarci. Molti pensavano che fosse una trovata pubblicitaria, ma in realtà eravamo innamorati. Purtroppo non eravamo compatibili e abbiamo finito per divorziare. Ora sono una donna libera e credo che l’amore debba essere una scelta, non qualcosa che qualcuno si sente obbligato a fare.

La Laurito, che attualmente è legata al suo compagno Pietro Perdini, aveva dichiarato in un’intervista al “Corriere Della Sera” di avere un buon rapporto con l’ex marito.

Ero assolutamente convinto che le piacessi e che mi avrebbe detto di sì quando le ho chiesto di sposarmi. Ma dopo aver detto sì, è cambiata bruscamente e ha voluto che facessi la moglie casalinga invece che l’attrice. Secondo lei, avrei dovuto smettere di guardarlo mentre faceva qualsiasi cosa. Ma ho un carattere troppo indipendente e vitale per essere legata a un solo uomo.