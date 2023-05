Chi è Franco Cordova ex Marito di Marisa Laurito, Ospite a "Oggi è un altro giorno" - Controcopertina

Scopriamo chi è Franco Cordova, l’ex marito di Marisa Laurito

Hai mai sentito parlare di Franco Cordova? È l’ex marito di Marisa Laurito e sarà ospite nel programma televisivo “Oggi è un altro giorno”. Ma chi è veramente Franco Cordova? Scopriamo di più sulla vita di questo ex calciatore della Roma.

Il Matrimonio Breve tra Franco Cordova e Marisa Laurito

Nel 2001, Franco Cordova, nato nel 1944, si è sposato con Marisa Laurito. Tuttavia, il matrimonio è durato solo tre mesi. Marisa Laurito ha raccontato che, inizialmente, c’era grande convinzione da entrambe le parti di voler convolare a nozze. Tuttavia, dopo l’impegno ufficiale, le cose sono cambiate radicalmente. Marisa ha descritto Franco come una persona piacevole, intelligente e divertente, ma le loro differenze caratteriali hanno reso difficile la convivenza. Marisa Laurito è una donna libera e la libertà è fondamentale per lei. L’amore, secondo Marisa, dovrebbe essere un accompagnamento e non una costrizione.

La Vita e la Carriera di Franco Cordova

Ma chi è davvero Franco Cordova? Franco, soprannominato Ciccio, è nato a Forlì il 21 giugno 1944, da una famiglia napoletana. Cresciuto tra i tifosi del Napoli nella zona della Flegrea, ha iniziato la sua carriera calcistica nella Salernitana, giocando in Serie C. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del Catania, che gli ha offerto l’opportunità di giocare nella massima divisione. Successivamente, Cordova si è trasferito all’Inter di Helenio Herrera, ma ha avuto la possibilità di scendere in campo solo in una partita, giocata a Napoli il 22 maggio 1966. Ha trascorso una stagione in prestito al Brescia, disputando 25 partite. Nel 1967, è stato ingaggiato dalla Roma, dove ha giocato 212 partite segnando 9 gol. È stato anche il capitano della squadra dal 1972 al 1976. Nel corso della sua carriera, Cordova ha avuto un passaggio clamoroso alla Lazio, rivale storica della Roma, e ha militato nella squadra per tre stagioni. Ha concluso la sua carriera calcistica all’Avellino nel 1980, a seguito di una squalifica di un anno e due mesi per il suo coinvolgimento nello scandalo del calcioscommesse.

Conclusioni: Il Passato e la Vita Privata di Franco Cordova

Franco Cordova, noto per la sua carriera calcistica e per il breve matrimonio con Marisa Laurito, ha avuto un percorso intenso nel mondo dello sport. Ora avremo l’opportunità di conoscere meglio questo personaggio affascinante nel corso del suo ospitaggio a “Oggi è un altro giorno”. Non perdere l’occasione di scoprire ulteriori dettagli sulla vita privata e le esperienze di Franco Cordova, mentre ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa ha da condividere con il pubblico televisivo.