Chi è Gabriele Rossi fidanzato di Lorenzo Licitra

Scopri la carriera artistica di Gabriele Rossi, il talentuoso fidanzato di Lorenzo Licitra, attuale concorrente di Tale e Quale Show. Un percorso che spazia dalla danza alla recitazione, passando per la televisione e il cinema.

Gabriele Rossi: un talento italiano poliedrico

Gabriele Rossi, nato il 13 marzo 1988 ad Alatri, in provincia di Frosinone, è un artista italiano dotato di una grande passione per l’arte e l’intrattenimento. Conosciuto anche come il fidanzato del concorrente attuale di Tale e Quale Show, Lorenzo Licitra, Rossi ha costruito una carriera artistica variegata.

Il viaggio artistico di Gabriele Rossi

Il suo percorso inizia nel 2007, quando diventa ballerino presso il prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2009, fonda la sua compagnia di danza, la GR Dance Company, consolidando la sua presenza nel panorama della danza italiana.





Rossi fa il suo debutto in televisione nel 2008 nella serie TV “Amiche mie”, dove interpreta il ruolo del figlio di Margherita Buy. L’anno successivo entra nel mondo della fiction italiana con la popolare serie di Canale 5, “L’onore e il rispetto”, interpretando Fortunato di Venanzio. Inoltre, fa il suo debutto cinematografico con il film “Meno male che ci sei”, diretto da Luis Prieto.

Nel 2016, partecipa alla prima edizione VIP del Grande Fratello condotta da Ilary Blasi. Nonostante non vinca il reality show, si classifica al secondo posto con il 48% dei voti, a un soffio dalla vittoria, che va ad Alessia Macari.

Nel 2021, Rossi unisce la sua passione per la danza e la recitazione nel film “Carla”, ispirato alla vita dell’étoile Carla Fracci, dove Alessandra Mastronardi ne interpreta il ruolo principale.

Vita privata: Gabriel Garko e la relazione con Lorenzo Licitra

Nella vita privata, Gabriele Rossi è molto legato ai suoi genitori e alla sorella. La sua vita sentimentale è stata al centro dell’attenzione dei media, in particolare per la sua relazione con l’attore Gabriel Garko.

Dopo la fine della relazione con Garko, Rossi ha trovato l’amore con Lorenzo Licitra, vincitore dell’undicesima edizione di X-Factor. Riservato per natura, Rossi ha fatto il suo coming out televisivo nel 2020, confermando la sua relazione con Licitra.