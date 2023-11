Antonino Spadaccino ha un fidanzato?

Scopriamo insieme la vita privata e professionale di Antonino Spadaccino, vincitore di Amici 2004 e recente trionfatore a Tale e Quale Show. C’è un nuovo amore all’orizzonte?

Antonino Spadaccino: un nuovo amore per il vincitore di Amici?

Antonino Spadaccino, noto al pubblico per la sua vittoria ad Amici nel 2004 e per il recente trionfo a Tale e Quale Show, ha un nuovo fidanzato? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo.

Antonino Spadaccino: l’artista tra palcoscenico e vita privata

Questa sera, Antonino sarà uno dei protagonisti di “Tale e Quale Show – Il Torneo Dei Campioni”, in onda su Raiuno. Tra i concorrenti, ci saranno i cinque migliori della scorsa edizione, vinta proprio da Antonino, e un gruppo di personaggi del programma che ha visto trionfare Gaudiano lo scorso venerdì.





Antonino ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni del Duemila, partecipando a vari concorsi canori. Nel 2004 entra a far parte della scuola di Amici, arrivando fino al serale e vincendo il programma. Due anni dopo, pubblica il suo primo album in studio, “Antonino”, seguito nel 2018 da “Nero Indelebile”. Nello stesso anno, vince il Premio Lucio Battisti come miglior cantante emergente.

Ritorno alle origini e nuove sfide

Nel 2009, Antonino ritorna ad Amici per “Io Ci Sono”, un concorso che vince e che gli permette di pubblicare l’EP “Costellazioni”, seguito dal quarto album “Libera Quest’Anima”. Nel 2016, torna alla musica con “Ali Nere”, un brano contenuto nell’ultimo album “Nottetempo”. Sempre nello stesso anno, vince la prima edizione di “Bake Off Italia Celebrity Edition” insieme alla cantante Emma.

Un messaggio importante

Nel 2016, Antonino fa coming out. A riguardo, ha dichiarato: “Il pregiudizio lo vivo da sempre, ma non solo per l’omosessualità. Anche per non essere rientrato negli standard delle popstar che volevano vendere nel 2005. Tanti ragazzi, ma anche persone non della mia età, che non hanno i mezzi per gestire un insulto, o anche una pressione dall’ambiente in cui sono, mi scrivono da quando ho fatto coming out. Gli artisti devono dare dei segnali. Noi artisti abbiamo una voce, e una copertura maggiore. Dare dei segnali positivi, reali e onesti è importante per chi ci segue, la gente si identifica e questo è importante”.