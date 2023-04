Chi è Gabriella Labate? Età, malattia, marito e vita privata

La rinascita artistica di Gabriella Labate

Da showgirl a direttrice artistica

Gabriella Labate, nota showgirl, coreografa e attrice italiana, è diventata direttrice artistica della Angel’s Gate Studio scuola di danza e ha firmato come autrice dei brani di Raf, suo marito e celebre cantante.

Un breve ritratto di Gabriella Labate

Chi è Gabriella Labate

Nata a Roma nel 1964, Gabriella Labate ha oggi 58 anni. Ha intrapreso la sua carriera nel mondo della danza frequentando una scuola gestita da Renato Greco e Maria Teresa Del Medico, per poi essere scoperta da Francesco Pingitore e Mario Castellaccio. Grazie a loro, ha lavorato al Bagaglino come primadonna per diversi anni. Ha inoltre partecipato a trasmissioni televisive, servizi fotografici glamour e posato nuda su riviste come Playboy.

La carriera tra danza e spettacolo

Successi sul piccolo e grande schermo

Labate ha avuto una carriera poliedrica, spaziando dalla danza alla televisione. Nel 1992 è stata valletta nel TG delle vacanze, mentre come soubrette e ballerina ha preso parte a programmi come Cocco, Stasera mi butto e Biberon. Ha inoltre presentato la prima edizione di Scherzi a parte insieme ad Angela Melillo, Gene Gnocchi e Teo Teocoli e nel 1994 ha recitato nel film SPQR 2000 e 1/2 anni fa di Carlo Vanzina.

Una nuova sfida professionale

Angel’s Gate Studio e la collaborazione con Raf

Oltre alla sua carriera come showgirl e attrice, Gabriella Labate si è dedicata alla danza, diventando direttrice artistica della scuola Angel’s Gate Studio. Inoltre, ha unito il suo talento a quello del marito Raf, firmando come autrice di alcuni suoi brani.

Una solida storia d’amore

26 anni insieme a Raf

La relazione tra Gabriella Labate e il cantante Raf dura da 26 anni, un amore lungo e solido che li ha resi orgogliosi. La coppia ha due figli, Bianca e Samuele. Tuttavia, negli ultimi anni, Gabriella ha dovuto affrontare una difficile prova: una rara malattia che l’ha messa a dura prova.