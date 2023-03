Chi è Gabriella Labate? Età, marito, Raf, figli, malattia, incidente e operazione

Gabriella Labate età, compagno, prole

Gabriella Labate ha compiuto 58 anni. Nel 1996 ha unito il suo destino a quello del cantautore Raf. Gabriella e il consorte Raf hanno due eredi: Bianca (1996) e Samuele (2000).

Riguardo al loro primo incontro, Gabriella ha narrato:

“Ci siamo conosciuti durante una trasmissione, lui eseguiva un brano, io danzavo. È stato un incontro autentico, fatto di sguardi. All’inizio mi stava sulle scatole perché mi sembrava una persona diversa, poi ho capito chi era veramente. Comunque a quella cena non mi sono presentata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non potevo avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava chiudendo, lui non c’era, ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua missiva”.

Battaglia contro la malattia

Gabriella Labate ha lottato in passato con una patologia rarissima, scoperta una mattina qualsiasi. Era il 2016 e lei stessa ha condiviso tramite un post su Instagram la sua esperienza con i follower:

“Quella mattina fu tutto rapido, un istante prima stavo mettendo le mele nel carrello e poco dopo ero a osservare il vuoto attraverso il vetro dell’ambulanza con la testa nel caos della sirena. Ricoverata per quasi due mesi al Gemelli ho affrontato momenti difficilissimi … Ora sto bene e sorrido, ma in questo periodo di incertezze e timori per tutti, spesso mi guardo indietro e lì mi rivedo 4 anni fa con 14 chili in meno e una lunga cicatrice che dal centro del petto arriva fino al pube. Mi muovo lenta e con fatica, ma sorrido e canto sommessamente per far sorridere chi, amandomi tanto, era molto preoccupato per me“.

Labate ha dovuto superare un altro evento traumatico legato a un incidente e, successivamente, a un tragico caso di malasanità.

Durante una sessione di danza, la ballerina, che si trovava a New York, cadde contro un palo di ferro e, per l’intervento chirurgico necessario a sanare le conseguenze dell’impatto, decise di tornare a Roma.

Durante l’anestesia locale, per sbaglio le fu perforato un polmone.

Queste le sue parole:

“Per 5 giorni ho chiesto aiuto, stavo male. Mio marito mi vedeva con la bocca viola. Sono stata con un polmone solo, l’altro è collassato, e mi è stato detto che stavo avendo solo un attacco di panico. Mi hanno sedata e operata ugualmente. È un miracolo essersi risvegliati”.

Gabriella Labate dà il via alla sua carriera quando Pier Francesco Pingitore la scova e la assume come prima donna per Il Bagaglino per vari anni. Parallelamente, fa la modella e realizza alcuni servizi fotografici audaci. È presente in programmi come Tg delle vacanze, Collo, Stasera mi butto e Biberon, e conduce Scherzi a parte. Nel 1994 entra nel cast del film S.P.Q.R., seguito da Il ritorno del Monnezza (2005) e il film tv Vita da paparazzo (2008). Direttrice creativa di Angel’s Gate Studio, scuola di danza a Roma, pubblica il libro La gonna bruciata. Lavora con Raf come compositrice dei brani Ogni piccola cosa e Metamorfosi, e si dedica anche alle coreografie di Domenica Cinque.