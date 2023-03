Chi è Giacomo Giorgio? Età, carriera, vita privata e Ciro in Mare Fuori

Forse conoscete Giacomo Giorgio: ha interpretato Ciro in Mare Fuori e ha conquistato i telespettatori negli ultimi anni con la sua straordinaria interpretazione. Ha dimostrato le sue capacità recitative e la sua passione per il mestiere e si è guadagnato un posto tra i grandi attori.

Un’attrice il cui volto è diventato noto negli ultimi anni, sia sui social media che in televisione, riuscendo a catturare l’interesse di giovani e meno giovani. Nonostante la sua fama, pochi conoscono davvero gli inizi della sua carriera, la sua vita privata ma soprattutto la malattia di cui soffre. Vediamo insieme di cosa si tratta!

Giacomo Giorgio è nato a Napoli nel 1998. Mentre non si sa molto della sua vita privata e amorosa, è molto attivo sui social media quando si tratta della sua vita professionale.

Il giovane attore soffre di una grave patologia, precisamente è affetto dalla sindrome di Dorian Gray. Si tratta della paura di invecchiare e di sentirsi impotente di fronte al decadimento fisico, queste le sue dichiarazioni a Ok Salute e Benessere: “Sono terrorizzato dall’idea di arrivare a un certo punto della vita in cui non sarò più in grado di fare ciò che ho sempre amato fare nella vita di tutti i giorni”.

A differenza di Dorian Gray, non mi preoccupo dell’estetica. Certo, preferirei invecchiare come Sean Connery o Alain Delon, ma perdere l’avvenenza della giovinezza non mi preoccupa: basta che non vada a creare problemi nel lavoro”, conclude Giacomo.

La carriera di attore di Giorgio è iniziata a soli sei anni, con un ruolo nello spettacolo Pulcinella. Ha proseguito gli studi di recitazione nella sua città natale per seguire la sua passione.

Terminati gli studi, si trasferisce a Milano e inizia a recitare con diverse compagnie teatrali. A soli 17 anni si trasferisce a Roma per proseguire la sua carriera di attore.

Nel 2017, Giacomo Giorgio ha fatto il suo debutto ufficiale al cinema con The Happy Prince, diretto da Rupert Everett. Nello stesso anno, viene contattato da Federico Moccia, che lo scrittura per una parte in Non c’è campo. Successivamente, nel 2018, Giacomo Giorgio entra nel cast de I bastardi di Pizzofalcone 2.

Nonostante i grandi successi, quest’ultimo trova grande risalto tra i telespettatori con la sua partecipazione alla fiction a marchio Rai, Mare Fuori. La sua interpretazione nello show è stata molto apprezzata da fan e critica, ed è considerato uno degli attori più talentuosi della sua generazione.