Chi è Gianfranco Funari? Età, carriera, come è morto, figli, chi è la moglie Morena

Il ricordo di Gianfranco Funari è ancora molto vivo, anche a 15 anni dalla sua scomparsa. Era un famoso giornalista noto per il suo stile di vita trasgressivo e iconico. Ha fatto dell’eccesso il suo stile di vita, sia nella vita professionale che in quella privata. Ma cosa sappiamo di lui? In questo articolo ripercorriamo la sua carriera e la sua vita privata.

Gianfranco Funari ha avuto una carriera di successo costruita sugli eccessi. Era noto per il suo stile di vita sfarzoso e per l’amore per le cose belle della vita. La sua carriera è stata definita dalla capacità di godere appieno della bella vita.

Chi può dimenticare almeno un ricordo delle sue dichiarazioni dirompenti? Il suo stile comunicativo unico, fatto di un linguaggio diretto, a volte volgare e caustico, è stato per anni il suo biglietto da visita. Nella sua lunga carriera ha ricoperto diversi ruoli, da cabarettista, poi giornalista, opinionista ma anche conduttore televisivo. Si è occupato – senza mezzi termini – di temi di attualità, suscitando spesso polemiche e accesi dibattiti.

È un peccato che i programmi televisivi e l'”estromissione” dalle reti nazionali siano spesso considerati reciprocamente esclusivi.

Ha esordito in televisione nel 1980 su Telemontecarlo, prima di passare alla Rai. A lui si deve anche un modo alternativo di mescolare ospitate e pubblicità promozionale senza dividere in alcun modo i due argomenti (cosa che sarebbe poi stata vietata a metà degli anni Novanta). Il suo carattere e il suo modo di fare gli costarono l’allontanamento da entrambe le reti Mediaset e Rai. La sua “riabilitazione” sarebbe avvenuta solo molti anni dopo. Per quanto riguarda i programmi che lo hanno visto protagonista, ricordiamo Mezzogiorno è…, Mezzogiorno italiano, A tu per tu e Apocalypse Show (nella seconda fase della sua carriera).

Vita privata, malattia e morte

All’inizio del 2008, Funari è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è morto all’alba del 12 luglio, all’età di 76 anni. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Marco a Milano. La bara era ricoperta di girasoli e all’interno, come richiesto da Funari, tre pacchetti di sigarette, un accendino, delle patatine e un telecomando per la televisione. Nel novembre 2013 la rivista Oggi ha denunciato in un articolo lo stato di abbandono della tomba, ancora priva di una lapide e collocata il 18 dicembre 2013. Su di essa, per volontà di Funari, sono riportate le citazioni “Ho smesso di fumare” e “Manco da qui taccio!”.

Quello che sappiamo dell’attuale moglie Rosanna Zapparoli e della prima moglie Rossana Seghezzi dipinge un quadro di due donne molto diverse. Rosanna viene descritta come gentile e affettuosa, mentre Rossana viene definita fredda e distante. Nonostante le differenze, entrambe le donne sembrano essere ferocemente fedeli al marito.

Il giornalista si è sposato due volte. Il secondo matrimonio è stato con Morena Zapparoli, conduttrice televisiva, autrice televisiva e blogger italiana. È stata la moglie di Gianfranco Funari dal 2004 al 2008, anno della sua morte. Ma la sua relazione più lunga è stata quella con Rossana Seghezzi, con cui l’irriverente “penna” e voce del giornalismo italiano è rimasto sposato dal 1987 al 1997.