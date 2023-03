Chi è Giorgia Soleri? Età, malattia, Damiano Maneskin, Pechino Express, fidanzato e figli

Giorgia Soleri è una modella e influencer originaria di Milano. È famosa per il suo rapporto con Damiano dei Maneskin e per aver parlato della sua malattia sui social. Presto la vedremo anche a Pechino Express. Giorgia ha ammesso di soffrire di alcune patologie considerate “invisibili” e poco discusse, come l’endometriosi e la vulvodinia. È nata il 3 gennaio 1996 ed è alta 1,60 metri. Attualmente vive a Roma dove segue la sua carriera di modella con l’agenzia Deck Comunication. Giorgia è molto legata alla madre che è stata gravemente malata ma ora guarita. La ragazza si è esposta molto sul web portando alla luce tematiche importanti e sensibilizzando il pubblico al riguardo.

Giorgia Soleri, Carriera e Battaglie Giorgia Soleri ha iniziato la sua carriera come modella, posando per fotografi di fama e per cataloghi di stilisti di lusso. La sua bellezza le ha permesso di apparire in alcune pubblicità, tra cui quella della Birra Moretti del 2021 e di diventare testimonial di alcuni marchi di cosmetici. Tuttavia, è diventata famosa soprattutto come influencer sul web, dove affronta temi importanti e sostiene lotte femministe con coraggio e determinazione. Nel 2022, Giorgia ha pubblicato un libro di poesie intitolato “La signorina Nessuno”, che ha suscitato molte critiche per alcune poesie che parlano apertamente della sua vita sessuale. La Battaglia contro le Malattie Ginecologiche Giorgia è anche una combattente contro le malattie ginecologiche, in particolare l’endometriosi e la vulvodinia. Queste patologie, purtroppo comuni tra le donne, possono causare dolori lancinanti e invalidanti e altre conseguenze fisiche e psicologiche. Nel 2021, Giorgia è stata operata per l’endometriosi, e da allora ha usato la sua piattaforma sul web e la TV per sensibilizzare il pubblico su questi disturbi spesso sottovalutati e diagnosticati con difficoltà. Con il suo coraggio e la sua determinazione, Giorgia spera di aiutare altre donne a lottare contro queste malattie e a ottenere il trattamento e il supporto di cui hanno bisogno. Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin, una storia d’amore Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin hanno condiviso con il mondo la loro relazione amorosa nel maggio 2021. La loro storia d’amore risale a ben 8 anni fa, e si sono conosciuti come amici prima di diventare una coppia. Nonostante la loro riservatezza sulla loro vita privata, la loro unione sembra più forte che mai. Damiano ha sempre sostenuto Giorgia nelle sue battaglie e l’ha difesa contro eventuali attacchi. Giorgia Soleri e il suo nuovo viaggio a Pechino Express La modella sarà una delle nuove concorrenti dell’edizione 2023 di Pechino Express. Parteciperà all’avventura insieme a Federica Fabrizio, anche lei un’influencer e attivista. La coppia si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile e a rappresentare le proprie cause con passione.