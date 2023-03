Sapete perché Giorgia Soleri è famosa?

Giorgia Soleri è una giovane modella e scrittrice nata a Milano il 3 gennaio 1996, che ora vive a Roma. Ha iniziato la sua carriera come modella, lavorando per fotografi e cataloghi di stilisti di fama e di lingerie, nonché come testimonial di pubblicità e cosmetici. Tuttavia, è diventata più nota per il suo lavoro come influencer, dove si concentra su temi importanti e sostiene le lotte femministe.

Giorgia è anche stata al centro dell’attenzione pubblica a causa della sua relazione con Damiano David, il leader dei Maneskin, che hanno ufficializzato nel maggio 2021.

Nonostante la sua fama grazie alla sua relazione sentimentale, Giorgia ha saputo affermarsi come personalità distinta e ha raggiunto una grande notorietà grazie alla sua campagna di sensibilizzazione sulla endometriosi e vulvodinia, malattie di cui soffre da anni.

Giorgia è diventata un simbolo per molte donne che si trovano nella sua stessa situazione e ha portato la loro voce alla Camera dei Deputati come membro del Comitato Vulvodiania e Neuropatia del Pudendo. Inoltre, è una femminista dichiarata e ha recentemente pubblicato il suo primo libro, “La signorina Nessuno”.

In sintesi, Giorgia Soleri è famosa per la sua carriera come modella e influencer, la sua relazione con Damiano David dei Maneskin e il suo impegno sociale nella sensibilizzazione alla endometriosi e vulvodinia, diventando un simbolo per molte donne che lottano contro queste malattie.