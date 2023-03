Federica Fabrizio chi è? Età, Federippi, Pechino Express, Instagram

Federica Fabrizio è un’attivista e influencer nota sul web con il nome d’arte Federippi. Originaria di Matera, è nata nel 1996 e attualmente vive a Roma dove lavora in uno studio che si occupa di riabilitazione e soluzioni tecnologiche per la disabilità.

A soli 19 anni, Federica ha iniziato a preoccuparsi dei problemi del mondo e a informarsi su come poter fare la differenza. Si definisce una “femminista guastafeste” e sul suo profilo Instagram, molto seguito da donne, documenta le sue esperienze, riflessioni e il suo percorso di crescita.

Quest’anno, Federica ha deciso di prendere parte all’edizione 2023 di Pechino Express. Si tratta della sua prima esperienza televisiva e sarà in coppia con Giorgia Soleri, un’altra influencer e attivista. Annunciando la sua partecipazione, ha scritto che sono pronte ad “immolarsi come meme viventi”.

Durante il viaggio, che partirà da Mumbai e attraverserà il Borneo per arrivare in Cambogia, le due giovani avranno l’opportunità di mettere alla prova le loro capacità e di mostrare al mondo il loro impegno sociale e il loro impegno nei confronti delle cause che difendono.

Federica Fabrizio è un’attivista e un’influencer molto rispettata e rispettosa. Con la sua partecipazione a Pechino Express, ha la possibilità di raggiungere un pubblico ancora più vasto e di portare avanti i suoi messaggi importanti sulla parità di genere, la disabilità e molte altre questioni sociali.