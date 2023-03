Chi è Caterina Vergassola? Età, Pechino Express, dove vive, marito e figli

Caterina Vergassola è la figlia di uno dei più grandi artisti italiani. Nonostante non sia molto nota nel mondo dello spettacolo, ha partecipato a Pechino Express insieme a suo padre. Scopriamo di più su di lei.

Pechino Express offre molti contenuti interessanti. Le coppie sono spesso composte da un volto noto e uno meno noto, che può essere un parente, un amico o un partner. Tutti riescono a suscitare la curiosità del pubblico.

Caterina Vergassola Fonte foto: Instagram In coppia con il famoso comico Dario Vergassola c’è sua figlia Caterina. L’umorista ligure ha due figli: Filippo e Caterina. Proprio con quest’ultima ha deciso di affrontare il lungo percorso del programma trasmesso su Sky. Ma chi è Caterina Vergassola? Scopriamolo insieme.

Chi è Caterina Vergassola? Età, vita privata, Instagram Nome: Caterina Cognome: Vergassola Data di nascita: 1988 Luogo di nascita: Liguria Età: 33 anni Segno zodiacale: Non disponibile Professione: Consulente Partner: Non disponibile Instagram: @caterinavergassola

Caterina Vergassola non fa parte del mondo dello spettacolo ma questo non le ha impedito di partecipare a Pechino Express. Dal suo profilo Instagram si può vedere l’amore per la sua famiglia e la fotografia. È sposata e ha due figli.

Dal suo profilo Instagram si può vedere che ama viaggiare e scoprire nuove culture. Ci sono poche foto in cui è protagonista perché vuole condividere le sue passioni mantenendo riservata la sua vita privata. La popolarità di Dario Vergassola potrebbe attirare molta attenzione su di lei.

Caterina Vergassola mostra molto di sé attraverso i libri e l’arte. Questi aspetti potranno essere utilizzati durante la sua partecipazione a Pechino Express.

Il rapporto con Dario Vergassola

La famiglia Vergassola è molto riservata. Non si conosce nemmeno il nome della madre di Caterina e moglie di Dario Vergassola. Tuttavia, durante un’intervista in cui entrambi sono stati protagonisti, Caterina ha descritto suo padre.

Ha raccontato che Dario Vergassola è sempre stato presente come padre e ha abbattuto i muri dell’educazione. Infatti, ai suoi nipoti fa fare cose che non ha mai fatto fare a lei e a suo fratello. Questo è stato confermato anche da Dario Vergassola che ha sottolineato come il rapporto con i nipoti sia diverso rispetto a quello con i figli. Caterina ha poi raccontato seriamente di aver ereditato dal padre la capacità di vedere i lati positivi della vita.