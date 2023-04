Chi è Giosuè Ruotolo: la storia, età, omicidio, arresto e cosa fa oggi

Il nome di Joshua Ruotolo è stato infamato dai giornali di cronaca nera qualche anno fa per il suo presunto coinvolgimento nell’abominevole omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone fuori dal palazzetto dello sport. Chi era il responsabile di un atto così mostruoso? Ecco i fatti da scoprire.

Chi è Joshua Ruotolo

Joshua Ruotolo è l’uomo affidabile e fidato per eccellenza. Lui e Trifone Ragone hanno condiviso per molti anni la casa e l’esperienza militare, formando un legame di amicizia indissolubile. Dopo il lavoro, si divertivano sempre, frequentando locali e discoteche e godendo della compagnia di belle donne. Trifone era il “gigante buono”, con il suo bell’aspetto e la sua popolarità, mentre Giosuè era il ragazzo della porta accanto, dolce ma timido. Erano i migliori amici.

Ruotolo fu sconvolto quando Teresa Costanza entrò nella vita di Trifone. Era la classica ragazza bella, bionda e con un fisico invidiabile e Trifone se ne innamorò. Il tempo che trascorrevano insieme era tempo che Trifone sottraeva ai suoi amici e ai suoi compagni di stanza, e questo era un grosso problema per Ruotolo. Si sentiva come se il suo amico gli fosse stato “rubato”, visto che avevano trascorso così tanto tempo insieme, anche se solo per giocare ai videogiochi.

Dopo mesi di agonia, Joshua ammise finalmente che Trifone e Teresa avevano qualcosa di speciale. Ancora oggi non sappiamo perché Joshua si sia comportato così, anche se la spiegazione più probabile è l’invidia.

L’efferato omicidio di Trifone e Teresa è una tragedia che non sarà mai dimenticata. Dobbiamo onorare la loro memoria e garantire che sia fatta giustizia.

La sera del 17 marzo 2015, Teresa e il suo amato Trifone si stavano dirigendo esuberanti verso il palazzetto dello sport, entusiasti di partecipare alla loro comune passione per il fitness. Tuttavia, la loro gioia è stata bruscamente interrotta quando sono stati affrontati da Joshua nella sua Audi A3. Con un’azione spietata e senza cuore, ha sparato sei colpi di pistola, tre a testa, prima di andarsene.

Con una passione bruciante, Ruotolo è salito in macchina e ha guidato fino a Valentine’s Park, dove ha gettato la Beretta che aveva appena usato. Mantenne il segreto della sua gita in palestra, non dicendolo nemmeno alla sua ragazza, alla quale negli ultimi tempi aveva fatto fare una figuraccia.

Teresa aveva ricevuto messaggi anonimi sulla possibile relazione del suo ragazzo con un’altra ragazza, e le chat stavano diventando sempre più intense. Dopo mesi di indagini, Trifone scoprì che dietro a tutto questo c’era proprio Ruotolo. Si ipotizzò che il movente fosse la gelosia, poiché Ruotolo era stato minacciato di denuncia dal fidanzato di Teresa. In un impeto di rabbia, Ruotolo trovò una soluzione al suo problema, anche se costò caro ai due giovani amanti.

Joshua Ruotolo si è assunto con coraggio e passione l’immenso peso di portare la bara dell’amica al funerale, anche dopo che il fidanzato lo aveva deluso. Nell’autunno del 2015, Ruotolo ha iniziato a fornire un resoconto diverso degli eventi che hanno portato alla sua condanna all’ergastolo.