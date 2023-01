Chi è Giulia Salemi? Età, fidanzato, compagno, dimagrita e figli

Giulia Salemi è un’influencer e modella affermata che sta vivendo un periodo di successo. Dopo la sua crescente popolarità sui social media, sta diventando sempre più riconosciuta dal grande pubblico televisivo.

Giulia Salemi è nata nel 1993 a Piacenza, da madre di origine iraniana e padre italiano. Ha iniziato la sua carriera televisiva in giovane età e nel 2018 ha debuttato al Grande Fratello Vip. È tornata nella trasmissione nel novembre 2020 e, mentre era all’interno della casa, ha conosciuto e sviluppato una relazione con Pierpaolo Pretelli, suo attuale compagno.

Ti potrebbe interessare anche.

Nel 2021, Salemi intraprende la carriera di conduttrice, presentando Salotto Salemi su Mediaset Infinity e co-conducendo il GF Vip Party con Gaia Zorzi. Nel settembre 2022 ha assunto il ruolo di inviata social per la settima edizione del Grande Fratello Vip, ed è tornata a condurre la seconda edizione di Salotto Salemi, in onda in seconda serata su La5.

Il fidanzato

Giulia è fidanzata con Pierpaolo Pretelli, nato il 31 luglio 1990 a Maratea. È noto soprattutto per il ruolo di primo Velino di Striscia La Notizia al fianco di Elia Fongaro. Nel 2018 ha partecipato al programma Temptation Island VIP condotto da Simona Ventura, per poi diventare corteggiatore a Uomini e Donne. Ha raggiunto il secondo posto al Grande Fratello Vip 5. È stata ampiamente pubblicizzata la sua relazione con Ariadna Romero, con cui ha avuto il figlio Leonardo. Dopo l’apparizione a Tale e Quale Show, Pierpaolo è stato scelto da Mara Venieri per condurre un game show telefonico a Domenica In, che prevedeva canti e balli.