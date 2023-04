Chi è Giusy Buscemi: la storia, età, marito, figli, altezza, peso e dove vive

Giuseppina Buscemi, più comunemente conosciuta come Giusy, è una star assoluta! È un’artista poliedrica, che ha raggiunto il successo come attrice, modella e, nel 2012, l’incredibile impresa di essere incoronata Miss Italia. Le sue performance televisive l’hanno consacrata come icona del piccolo schermo.

Siamo rimasti assolutamente affascinati dall’interpretazione di Giusy Buscemi nelle prime stagioni de Il Paradiso delle Signore e Un Passo dal Cielo nel ruolo di Manuela Nappi! Diamo un’occhiata più da vicino e scopriamo di più su questa incredibile attrice!

Chi è Giusy Buscemi

Giusy Buscemi è nata nella splendida città di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 13 aprile. Trascorre la sua infanzia nell’incantevole città di Menfi, circondata dalla sua amorevole famiglia. Dopo aver completato gli studi al liceo scientifico, piena di entusiasmo, decide di inseguire i suoi sogni a Roma, studiando letteratura, musica e arti dello spettacolo.

La vittoria di Miss Italia nel 2012 è stata per lei un sogno che si è avverato, lanciandola nel mondo del cinema con il film Baci salati. È stata felicissima di avere la possibilità di recitare accanto ad alcuni dei più grandi nomi del settore, come Miriam Leone, Carolina Crescentini, Raoul Bova e Luca Argentero, nel film Fratelli unici. Il suo successo è continuato sul piccolo schermo, recitando nella nona stagione di Don Matteo, e poi in molte altre serie, come La dama velata, Il giovane Montalbano e I Medici. Era entusiasta di far parte di progetti così straordinari!

Si è assolutamente dedicata al suo ruolo nella miniserie 2015-2016 C’era una volta Studio Uno, dove ha potuto collaborare con le incredibili Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo. Nel 2017 è tornata sul grande schermo, prendendo parte alla trilogia di Sydney Sibilia, Smetto quando voglio – Masterclass e Ad honorem.

Dopo una pausa di due anni per le sue gravidanze, Giusy Buscemi ha fatto un ritorno epico nel 2021 con la sua apparizione nella sesta stagione di Un passo dal cielo. Il successo è proseguito l’anno successivo con l’interpretazione di Lucia Ferrari nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Il ritorno di Giusy è stato a dir poco straordinario!

Vita privata di Giusy Buscemi.

Giusy Buscemi è una radiosa 27enne, nata il 13 aprile 1993. È sposata con l’illustre Jan Michelini e la sua bellezza è davvero ammaliante: è alta 175 centimetri e pesa 61 chili. Giusy risiede a Roma e ha due bellissimi figli: Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, nato nel 2019.

Con ben 88.000 follower su Instagram, il suo profilo è una finestra sulla sua vita – dalle sue beate vacanze in Sicilia all’immenso amore per i suoi due figli!