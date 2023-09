Chi è Grecia Colmenares? Età, origini, marito e figli e Grande Fratello 2023

Scopri chi è Grecia Colmenares: Età, Origini e Biografia

Grecia Colmenares, nome noto nell’affascinante mondo delle telenovelas, è pronta a conquistare il Grande Fratello 2023, dopo una partecipazione di successo all’Isola dei famosi. Scopriamo di più su questa affascinante concorrente.

Un’Icona delle Telenovelas

Nata il 7 dicembre 1962 in Venezuela, Grecia Dolores Colmenares Mieussens è considerata una delle icone delle telenovelas degli anni ’80 e ’90. La sua carriera ha raggiunto l’apice grazie alla telenovela venezuelana “Topacio,” che l’ha lanciata verso la celebrità internazionale. Con i suoi lunghi capelli biondi e gli occhi castani, Grecia Colmenares ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di una giovane donna non vedente.

Una Carriera Internazionale

Il successo di “Topacio” le ha aperto le porte delle produzioni internazionali, portandola a lasciare il suo paese natale. Ha fatto il suo ingresso in Argentina, dove ha recitato in diverse soap opera come “Amor de Nadie” e “Manuela.” Il suo talento ha continuato a ricevere un caloroso benvenuto dal pubblico di lingua spagnola a Miami, così come in Spagna e in Italia, dove “Topacio” è diventata un’icona.

La Regina Mondiale delle Soap Opera

Attualmente, Grecia Colmenares risiede in Italia, dove nel 2010 è stata insignita del titolo di “Regina mondiale delle soap opera.” Nel 2019, ha affrontato una nuova sfida partecipando al reality “L’Isola dei Famosi,” dimostrando la sua versatilità anche fuori dal mondo della recitazione. E ora, nel settembre 2023, si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello.

Marito e Figli

Nel pieno della sua celebrità, all’età di 23 anni, Grecia ha incontrato il produttore argentino Marcelo Pelegri, il suo secondo marito e padre del suo figlio Gianfranco, nato dopo soli sei mesi di amore. Questo matrimonio è durato 17 anni prima della separazione.

Il suo primo marito è stato il collega Henry Zakka. Anche se il loro matrimonio è terminato presto, i due sono rimasti in buoni rapporti e hanno persino continuato a lavorare insieme.

Negli anni più recenti, Grecia ha condiviso la sua vita con l’attore e modello Chando Erik Luna, dimostrando che il suo cuore ha ancora spazio per l’amore.