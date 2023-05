Chi è Hilal Altinbilek, l'attrice di Zuleyha in Terra Amara: fidanzato e figli. Scopri tutto su di lei! - Controcopertina

Se sei un fan della serie televisiva Terra Amara e ti sei incuriosito sull’attrice che interpreta il personaggio di Zuleyha, sei nel posto giusto! In questo articolo ti sveleremo tutti i dettagli su Hilal Altinbilek, la talentuosa attrice turca che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori con la sua interpretazione appassionata e coinvolgente.

Hilal Altinbilek: Età, Origini e Carriera

Hilal Altinbilek è nata il 11 febbraio 1991 a Smirne, in Turchia, ed è quindi attualmente 31enne. Fin da giovane ha nutrito una grande passione per la recitazione, che l’ha portata a dedicarsi a questo campo sin da quando era alle elementari. Durante gli anni universitari, Hilal ha iniziato a prendere confidenza con il mondo della recitazione e ha successivamente deciso di perfezionare le sue abilità presso il Müjdat Gezen Art Center di Istanbul.

Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 2011, quando è stata scelta per interpretare il ruolo di İrem nella serie televisiva Derin Sular. Da quel momento in poi, la sua carriera ha preso una svolta significativa e Hilal è diventata una delle attrici più amate e seguite della televisione turca. Tra i suoi lavori di maggior successo, possiamo citare Karagül, Hayatımın Aşkı e Çocuklar Sana Emanet.

Il Ruolo di Zuleyha in Terra Amara

Ma il ruolo che ha fatto conoscere Hilal Altinbilek al pubblico italiano e le ha regalato grande visibilità è quello di Zuleyha Yaman nella serie televisiva Terra Amara. Nel contesto della storia travolgente e ricca di emozioni di Terra Amara, Hilal ha interpretato il personaggio di Zuleyha con grande intensità, catturando l’attenzione degli spettatori con la sua bravura e la sua presenza magnetica sullo schermo. Accanto a Hilal, nel cast della serie, figurano anche attori del calibro di Vahide Perçin, Selin Genç, Bulent Polat e molti altri.

Segui Hilal Altinbilek su Instagram

Se sei un fan di Hilal Altinbilek e vuoi restare aggiornato sulle sue ultime novità, puoi seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale @hilalaltinbilek. Su Instagram, Hilal condivide con i suoi oltre 1 milione di follower scatti che la ritraggono in diversi contesti, come sessioni fotografiche per marchi di moda, momenti sul set e frammenti della sua vita quotidiana. È un modo perfetto per entrare in contatto con l’attrice e scoprire di più sul suo mondo.

Vita Privata: Fidanzamento con Metin Hara

Hilal Altinbilek è molto riservata quando si tratta della sua vita privata, ma è noto che attualmente sia fidanzata con Metin Hara, un famoso scrittore turco noto per i suoi libri sulla crescita personale e la guarigione spirituale. Metin ha avuto relazioni passate con personalità famose, tra cui la supermodella Adriana Lima. Tuttavia, Hilal e Metin preferiscono mantenere la loro relazione lontana dai riflettori e godersi la loro vita privata in tranquillità.