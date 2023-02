Chi è il campione de L’Eredità Riccardo Bertocci? Età, cognome, lavoro, hobby e montepremi vinto

Riccardo è diventato un nome noto da quando è apparso su L’Eredità 2023! La sua presenza è diventata sempre più amata dai telespettatori ed è riuscita a conquistare anche l’ammirazione di Flavio Insinna. Episodio dopo episodio, il conduttore e attore romano non manca mai di elogiarlo, definendolo un “parente” per matrimonio. Conosciamo meglio Riccardo: il suo cognome, i suoi hobby e le sue vincite!

Chi è l’incredibile Riccardo de L’Eredità 2023?

Riccardo Bertocci è il campione in carica de L’Eredità 2023! Originario della bellissima città di Cortona, in provincia di Arezzo, Riccardo è padre orgoglioso di due figli e nonno di un nipote. In trasmissione ha spesso raccontato storie della sua famiglia. Curiosità: Cortona è la stessa città natale dell’ex campione Andrea Saccone! Riccardo è una persona molto istruita, avendo conseguito una laurea in regia teatrale e televisiva presso l’Università della Georgia. Oggi è un agente di commercio, ma in passato ha fatto parte anche dell’Arma. Riccardo è davvero un campione del momento!

La mia amicizia con Jovanotti e tutti i fatti straordinari che ne derivano mi appassionano moltissimo!

Rosa, sua madre, era decisa a coinvolgere Riccardo in Insinna, e così lo iscrisse al casting de L’Eredità a sua insaputa. Riccardo è un concorrente accattivante ed educato, e la sua amicizia con Jovanotti (Lorenzo Cherubini) è particolarmente degna di nota: i due si conoscono fin dall’infanzia e hanno persino collaborato a Radio Foxes! Non sorprende che l’entusiasmo di Riccardo per la vita si rifletta nella sua moltitudine di passioni, tra cui la musica.

Quanto ha guadagnato Riccardo con L’Eredità?

Il debutto di Riccardo nel game show di mamma Rai è avvenuto il 3 gennaio, con la volontà di partecipare a tutti i 29 giochi e alle 15 Ghigliottine fino alla fine del mese. Dopo numerosi tentativi, il 31 gennaio il campione de L’Eredità ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria, aggiudicandosi ben 40.000 euro di premio!