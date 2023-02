Chi è il fidanzato di Mara Sattei?

Siamo entusiasti di annunciare che Mara Sattei, la cantante 27enne, parteciperà al Festival di Sanremo 2023!

Mara Sattei impegnata

La vita privata di Mara è sempre stata tenuta nascosta. È piuttosto discreta e ha chiarito più volte che non si sente a suo agio nel condividere alcuni aspetti della sua vita. Durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Mara ha avuto una relazione con il rapper Danny La Home, ma dopo la fine del programma si sono lasciati amichevolmente. In passato si era parlato di un flirt con Marracash, ex di Elodie, ma entrambe le parti non hanno mai confermato. Attualmente non si sa se sia single o se abbia una relazione, ma alcuni sostengono che stia frequentando qualcuno al di fuori del mondo dello spettacolo.

Biografia

Fin da piccola, Mara Sattei si appassiona al canto e al pianoforte, grazie alla guida della madre. Ha mosso i primi passi nell’industria musicale creando un canale YouTube di cover ed esibendosi nei locali romani. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP di cover acustiche e, sapendo che la musica era la sua vocazione, si è trasferita a Londra per trarre ispirazione e approfondire gli studi. Nel 2018, insieme al fratello Davide, pubblica su YouTube il brano “Mama oh” e inizia una collaborazione professionale. Mara affina le sue capacità di autrice e collabora con Lous and the Yakuza, Carl Brave e Bloody Viny. Infine, nel gennaio 2022, pubblica il suo album di debutto, Universo. In seguito, ha collaborato con Fedez e Tananai per un singolo di successo e ha intrapreso il tour Universo 2022. Il tour è stato un grande successo e nel febbraio 2023 parteciperà al Festival di Sanremo 2023. Mara Sattei sta vivendo il suo sogno ed è ormai una star assoluta del panorama musicale italiano!