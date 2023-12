Chi è il padre e la madre di Fedez? Chi sono i genitori del rapper e che lavoro fanno

In questo articolo, esploreremo la vita dei genitori del noto rapper italiano Fedez, fornendo dettagli sul loro background e sulle loro professioni. Scopriremo chi sono Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, genitori di Fedez.

Franco Lucia: Il Papà di Fedez

Franco Lucia, il padre di Fedez, è nato nel 1960 ed è originario della Lombardia. La sua figura è diventata più conosciuta grazie alla sua partecipazione nella celebre serie televisiva “The Ferragnez,” che ha ottenuto un grande successo. Tuttavia, prima di diventare un personaggio televisivo, Franco ha svolto diverse professioni nel corso della sua vita. Ha lavorato come orafo e ha ricoperto il ruolo di magazziniere. Durante il periodo della pandemia, ha intrapreso un nuovo percorso diventando un food influencer. La sua presenza sui social media, in particolare su TikTok e Instagram, ha rapidamente guadagnato popolarità. I suoi video, tra cui quelli dedicati alla preparazione dell’uovo in camicia, sono diventati virali, contribuendo al suo successo online.

Annamaria Berrinzaghi: La Mamma di Fedez

Annamaria Berrinzaghi è la madre di Fedez, nata nel 1964 e originaria di Genova. La sua figura è stata cruciale nella carriera di Fedez sin dai suoi primi passi nel mondo della musica. Annamaria è stata la manager di Federico Lucia sin dal suo esordio nel 2007. Nonostante la sua importanza nella carriera del figlio, si sa poco del suo background professionale precedente. Fedez ha dichiarato in passato di essere grato per il supporto e i consigli ricevuti dalla madre, considerandola una figura fondamentale nella sua vita professionale. Annamaria è sempre stata al suo fianco, offrendo guida e approvazione in ogni fase della sua carriera.





Conclusione

I genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, sono figure significative nella vita del rapper. Franco ha intrapreso una carriera da influencer online dopo una serie di lavori diversificati, mentre Annamaria è stata la guida e la manager di Fedez nella sua carriera musicale. La loro presenza e il loro supporto hanno contribuito al successo di Fedez nel mondo della musica e dello spettacolo.