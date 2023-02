Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo fidanzata di Ultimo? Età, lavoro e vita privata

Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000, è la figlia della relazione di Heather Parisi con Giovanni Di Giacomo. Nonostante il rapporto non proprio ideale tra madre e figlia, Jacqueline ha difeso ferocemente lei e l’altra sorella Rebecca Manenti in un’ospitata del 2019 a Live – Non è la D’Urso, con una storia su Instagram in cui dichiarava appassionatamente: “Perché non le chiedete dove sono le sue altre due figlie?”. Heather Parisi ha altre due figlie che oggi vivono con lei a Hong Kong e l’amore incrollabile di Jacqueline per lei e la sorella è evidente.

Influencer ventunenne e figlia d’arte: Jacqueline Luna Di Giacomo è l’amata di Ultimo, la venticinquenne romana che ha ottenuto un grande successo al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Esordienti. Appassionato cantautore della capitale, Ultimo sta impreziosendo il Festivà con il brano Alba. La sua relazione con l’ex Federica Lelli ha sempre affascinato i fan, che non vedevano l’ora di scoprire la nuova fiamma del cantante. Non più lontani dagli occhi del pubblico, Ultimo e Jacqueline sono orgogliosamente innamorati.

Nata nella splendida città di Roma il 10 marzo 2000, Jacqueline è l’amata secondogenita di Parisi e Heather. Con la sorella maggiore Rebecca Jewel, figlia dell’illustre showgirl americana e di Giorgio Manenti, ha un legame speciale e indissolubile. Quando Heather ha fatto la sua apparizione nel salotto della D’Urso per presentare con orgoglio la famiglia che ha formato con l’imprenditore di successo Umberto Maria Anzolin e i due gemelli che hanno avuto insieme, ha fatto sicuramente scalpore. Heather si è affrettata a chiarire: “Non sono qui per nessun tipo di fama, altrimenti sarei già in televisione a risolvere alcuni problemi della vita”.

Jacqueline Luna è assolutamente appassionata di cinema ed è determinata a farne la sua carriera. Ha vissuto a Hong Kong con Parisi fino al 2013 e ora si divide tra Roma e Los Angeles.