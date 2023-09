Chi è Jasmine Rotolo, concorrente di Tale e Quale Show: età, carriera, fidanzato, figli e lavoro

Un’Introduzione a Jasmine Rotolo

Jasmine Rotolo, il cui vero nome è Federica, è una delle nuove presenze che arricchiscono il cast di Tale e Quale Show 2023. Questo amato programma di imitazioni musicali, guidato dall’inconfondibile Carlo Conti, ha preso il via il 22 settembre su Rai 1. Approfondiamo la storia e la carriera di questa nuova protagonista.

Le Origini di Jasmine Rotolo

Nata a Roma il 26 luglio 1972, Jasmine è figlia d’arte: sua madre era la famosa conduttrice, ballerina e cantante Stefania Rotolo. Durante la presentazione a Tale e Quale Show, Jasmine ha condiviso alcuni dettagli del suo passato: “La musica è sempre stata una parte importante della mia vita, grazie a mia madre. Ballavamo e cantavamo insieme. È stata la sua passione a trasmettermi l’amore per la musica, nonostante i momenti difficili. Sono figlia di una ragazza madre, non ho mai conosciuto mio padre e ho perso mia madre all’età di 9 anni. Ho sempre studiato pensando che qualcuno lassù mi proteggesse. Renato Zero, grande amico di mia madre, avrebbe voluto adottarmi, ma mia nonna rifiutò”.

La Vita Privata e la Carriera di Jasmine

Riguardo alla sua vita privata, i dettagli sono scarsi. Da bambina, Jasmine ha studiato pianoforte e danza classica. Ha trascorso un periodo in Africa come assistente turistica, dove ha ricevuto dei gelsomini (jasmin in francese) che hanno ispirato il suo nome d’arte. Al suo ritorno in Italia, ha collaborato con il gruppo hip hop Sottotono e successivamente ha pubblicato alcuni brani come solista. Nel 2007 ha lanciato il suo primo album, “Salutami Jasmine”, prodotto dal suo amico Renato Zero, che l’ha invitata a esibirsi anche ai suoi concerti. Ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con la canzone “La vita subito”, raggiungendo la finale. La sua carriera musicale continua e le si presenta l’opportunità di partecipare a Tale e Quale Show.

Jasmine Rotolo su Tale e Quale Show

Nella prima puntata di Tale e Quale Show, Jasmine Rotolo si è cimentata nel ruolo di Gloria Gaynor, interpretando il celebre brano “I will survive”. Un pezzo impegnativo che ha permesso alla cantante di mettere in mostra tutte le sue abilità vocali.