La Luminosa Eredità di Mattia Marchesello: “Voglio essere ricordato con un sorriso”

Mattia: Un giovane talento interrotto

Mattia Marchesello, alla giovane età di 23 anni, ha ceduto alla sua battaglia contro un tumore al cervello, una sfida che ha affrontato con coraggio per oltre due anni. San Donà di Piave, in provincia di Venezia, ricorderà sempre Mattia non solo per la sua lotta implacabile contro la malattia ma anche per il suo innato talento calcistico. Una passione che lo ha portato a distinguersi in varie squadre locali.

Gli ultimi messaggi di Mattia

Nelle ultime fasi della sua vita, Mattia, con una profonda consapevolezza e maturità, ha espresso il desiderio di lasciare dei messaggi per gli amici e i familiari:

Alla mamma : Mattia ha dettato alcuni messaggi profondamente toccanti.

: Mattia ha dettato alcuni messaggi profondamente toccanti. Ai genitori: Un commovente messaggio trascritto dallo psicologo dell’ospedale.

Nonostante il peso della malattia, Mattia ha conservato il suo sorriso e ha trasmesso un messaggio di speranza e positività: “Mamma, voglio che le persone mi ricordino con il sorriso e desidero che chiunque pensi a me, lo faccia sorridendo.”

La Passione Inextinguibile per il Calcio

Dopo aver conseguito il diploma all’Istituto tecnico commerciale Alberti di San Donà di Piave, Mattia ha intrapreso una carriera nell’azienda Piave Plastic. Nonostante le sfide della vita e del lavoro, la sua passione per il calcio non si è mai attenuata, nemmeno dopo la diagnosi di tumore nel 2021.

Noventa Calcio, la squadra nella quale Mattia ha trascorso anni formativi, ha voluto rendere omaggio alla sua memoria. Un tributo emozionante è stato condiviso sui loro canali social: “Il ricordo di Mattia e dei momenti trascorsi insieme rimarrà indelebile. Alle persone a lui più care, esprimiamo le nostre più profonde condoglianze.”

L’eredità di Mattia rimarrà una fonte di ispirazione e forza per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.