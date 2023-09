Il flop di Pino Insegno: la Rai pronta a tagliare il programma!

L’arrivo di Pino Insegno alla conduzione di “Il Mercante in Fiera” su Rai2 ha suscitato discussioni e perplessità. La sua amicizia con la premier Giorgia Meloni e le prestazioni iniziali del programma hanno sollevato domande e preoccupazioni. L’articolo esamina la situazione e le reazioni dell’opinione pubblica.

Ascolti Deludenti: Una Sfida per la Rai

L’esordio di Pino Insegno alla guida di “Il Mercante in Fiera” ha registrato ascolti deludenti, con una quota di mercato che è scesa al di sotto delle aspettative. Gli episodi iniziali hanno segnato un calo progressivo, con la prima puntata ferma al 3,4% di share e numeri in calo nei giorni successivi. Questo ha allarmato i vertici della Rai, che stanno considerando possibili interventi per migliorare la situazione.

Interventi in Vista: La Riflessione dei Vertici Rai

La Rai sta valutando interventi editoriali sulla trasmissione “Il Mercante in Fiera” a seguito degli ascolti deludenti. Tuttavia, questi interventi non verranno implementati prima di almeno due settimane di programmazione, al fine di valutare se ci saranno miglioramenti nei dati di ascolto. La decisione dei vertici Rai rappresenta un tentativo di recuperare l’interesse del pubblico nei confronti del programma.

Pino Insegno: Le Sue Dichiarazioni

Pino Insegno, noto per la sua partecipazione in eventi elettorali di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che gli ascolti iniziali sono stati in linea con le aspettative della rete. Ha sottolineato che il programma è andato in crescendo, con una quota di mercato del 5% alla chiusura. Ha anche espresso l’obiettivo di migliorare ulteriormente gli ascolti e ha chiesto tempo affinché il pubblico scopra il programma.

Critiche Taglienti: Aldo Grasso

Le critiche non sono mancate, con Aldo Grasso che ha stroncato la trasmissione. Ha notato che il programma sembra essere visto principalmente dai parenti e dagli amici del conduttore, sollevando domande sul ruolo di Pino Insegno nella nuova Rai. Grasso ha anche criticato la mancanza di entusiasmo di Insegno e la sensazione di estraneità che traspare dalla sua conduzione.

In sintesi, il debutto di Pino Insegno a “Il Mercante in Fiera” ha sollevato domande e critiche. La Rai sta esaminando la situazione e potrebbe apportare modifiche al programma per cercare di migliorare gli ascolti. Nel frattempo, resta da vedere come evolverà la situazione e se Insegno riuscirà a conquistare il pubblico.