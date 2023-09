La nuova challenge mortale di TikTok: un adolescente di 14 anni ne è la vittima

La tragica perdita di una giovane vita a causa di una sfida virale

Una ragazza di soli 14 anni, Sarah Mescall, ha perso la sua vita in modo tragico partecipando a una sfida emergente su TikTok, nota come ‘chroming’. Originaria di Kilnamona, Clare, nei pressi di Dublino, Sarah ha perso i sensi e successivamente è stata ricoverata in ospedale, dove i medici sono stati costretti a indurla in coma farmacologico. Questa sfida pericolosa, ormai virale tra i giovani, implica l’inalazione di vernici e solventi per raggiungere uno stato di ebbrezza.

Sarah era un membro attivo di un club locale GAA, che ha espresso un profondo dolore per la sua perdita. “Abbiamo appreso della repentina malattia di questa adorabile ragazza e il nostro dolore si è intensificato quando abbiamo ricevuto la triste notizia della morte di Sarah lunedì pomeriggio”, hanno dichiarato.

La nuova sfida TikTok: Inalare vernici per un brivido mortale

La comunità è sconvolta e addolorata da questo evento. “Non ci sono parole per esprimere lo shock e la tristezza che stiamo provando in questo momento. I nostri pensieri vanno ai genitori di Sarah, Joe e Deirdre, al suo fratello Jack, alla sua sorella Emily, al suo nonno PJ, al presidente del nostro club e a sua moglie Mary, allo zio Oliver di Sarah, al presidente del nostro club e alle famiglie allargate Mescall e Power”, hanno aggiunto dall’associazione.

Sarah stava cercando di partecipare a una sfida estremamente pericolosa che ha già causato la morte di un altro adolescente in Australia. Il ‘chroming’ rappresenta un grave rischio per la salute: le vernici contengono composti organici volatili come l’acetone e il formaldeide, che possono irritare la pelle, penetrare nei polmoni e causare convulsioni, coma e, in alcuni casi, la morte.

Si ritiene che un arresto cardiaco causato dall’inalazione delle suddette sostanze abbia portato al decesso di Sarah, provocandole gravi danni cerebrali.