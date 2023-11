Chi è Jasmine Rotolo: Profilo Completo della Concorrente di Tale e Quale Show 2023

Chi è Jasmine Rotolo?

Nome Completo: Federica Rotolo

Nome d’Arte:Jasmine Rotolo

Data di Nascita:26 Luglio 1972

Luogo di Nascita: Roma

Età: 51 anni

Professione: Cantante

Stato Civile: Non Disponibile

Figli: Non ha figli

Tatuaggi:Nessuno visibile

Profilo Instagram: @jasmine_rotolo

Biografia e Carriera di Jasmine Rotolo

Nata il 26 luglio 1972, Jasmine Rotolo, il cui vero nome è Federica, è la figlia della celebre Stefania Rotolo. Fin da piccola, Jasmine ha mostrato un grande amore per la musica, iniziando a studiare pianoforte, canto e danza classica all’età di sei anni.

A soli nove anni, Jasmine ha dovuto affrontare una grande tragedia: la morte della madre a causa di un tumore. Dopo questo tragico evento, si trasferisce in Africa dove lavora come assistente turistica. Successivamente si sposta in Tunisia dove adotta il nome d’arte Jasmine, ispirato alla parola francese “Jasmin” che significa “gelsomino”.





La sua carriera musicale decolla quando entra a far parte del gruppo hip hop Sottotono, con cui collabora fino al 1997. Successivamente lavora con Renato Zero, amico della madre Stefania, partecipando ai suoi tour nel 2004, 2006 e 2007.

Nel 2006 lancia il suo primo singolo “Nell’angolo”, seguito da “Dammi” e “Eurorentola”. Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con la canzone “La vita subito”, che le permette di arrivare in finale. Nello stesso anno pubblica l’album “Salutami Jasmine”.

Dopo un periodo lontano dalle luci della ribalta, nel 2023 Jasmine entra a far parte del cast di Tale e Quale Show.

Vita Privata di Jasmine Rotolo

Non si sa molto sulla vita privata di Jasmine Rotolo. Non è noto se attualmente sia fidanzata o meno. Nonostante sia molto attiva sui social media, non fa mai riferimento a un possibile partner sentimentale.

Presenza sui Social Media

Durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show 2023, i fan possono seguire Jasmine su diversi profili social. Nonostante non abbia account su TikTok o Twitter, è molto attiva su Facebook e Instagram, dove condivide foto con amici e video di momenti passati.

Partecipazione a Tale e Quale Show 2023

Jasmine Rotolo è stata annunciata come una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show nel 2023. Durante il programma, la cantante avrà l’opportunità di imitare colleghi famosi sia italiani che stranieri. Non vediamo l’ora di vedere come si posizionerà nelle classifiche e come sarà la sua performance in finale.