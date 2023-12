Kerem Alisik è l’attore che interpreta Ali Rahmet Fekeli nella soap opera di successo “Terra Amara.” Il personaggio di Fekeli è noto per la sua saggezza, la sua calma e le poesie che ama recitare. In questo articolo, esploreremo la biografia di Kerem Alisik, la sua età e la sua vita privata.

Chi è Kerem Alisik e Qual è il Suo Ruolo in Terra Amara?

Kerem Alisik è l’attore dietro il personaggio di Ali Rahmet Fekeli in “Terra Amara.” Fekeli è uno dei personaggi più amati e longevi della serie. Nato il 5 giugno 1960 ad Istanbul, Kerem Alisik è figlio di due noti attori turchi, Sadri Alışık e Çolpan İlhan.

La carriera di Kerem Alisik nella recitazione ha avuto inizio nel 1995 quando è stato scelto per interpretare un personaggio nella serie televisiva turca “Storms.” Prima di dedicarsi alla recitazione, ha svolto il servizio militare come marinaio. Successivamente, è tornato al mondo dello spettacolo, prendendo parte a numerosi spettacoli teatrali. Tuttavia, è stato il suo ruolo in “Terra Amara” nel 2018 a portargli ulteriore popolarità.





La Vita Privata di Kerem Alisik

Per quanto riguarda la vita privata di Kerem Alisik, nel 1992 ha sposato l’attrice turca Sibel Turnagöl, da cui ha divorziato nel 1997. Durante il loro matrimonio, hanno avuto un figlio di nome Sadri. Non è stato reso noto se l’attore abbia avuto altre relazioni sentimentali successivamente.

Una curiosità interessante è che Kerem Alisik, proprio come il suo personaggio Ali Rahmet Fekeli in “Terra Amara,” è un grande appassionato di poesia. Ha pubblicato diversi libri a tema poetico, dimostrando una profonda affinità con il mondo delle parole e dell’arte.

In conclusione, Kerem Alisik è un attore talentuoso noto per il suo ruolo iconico in “Terra Amara.” Con una carriera che abbraccia il teatro, la televisione e la poesia, è una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo turco.