Chi è la moglie e la figlia Elena di Beppe Carletti?

Il 18 febbraio 2005, il Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha conferito a me l’onore e l’orgoglio di essere nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. Ho tentato di intraprendere anche una carriera da solista, ma purtroppo non ho ottenuto lo stesso successo.

Beppe Carletti è un uomo sposato con due figli e tre nipoti, ma una di loro, Elena Carletti, è particolarmente conosciuta. La figlia di Beppe è una donna di grande talento: ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature straniere e si è specializzata seguendo un Master universitario in Scienze e tecniche dello spettacolo. Inoltre, ha collaborato con i Nomadi alla composizione e traduzione di canzoni ed è entrata nella carriera politica, fino a diventare sindaco di Novellara, città natale del co-fondatore dei Nomadi Augusto Daolio. Beppe Carletti è un padre orgoglioso di avere una figlia così eccezionale!

Giuseppe Carletti è una figura di spicco nella musica, nato il 12 agosto 1946 a Novi di Modena in Emilia Romagna. Con l’energia del segno zodiacale del Leone, ha iniziato a dimostrare una passione precoce per la musica, fondando i Nomadi a soli 16 anni. Non solo è stato un noto tastierista, ma ha anche intrapreso una carriera come solista. Ora, con l’imminente ricorrenza dei suoi 75 anni, Beppe Carletti è una leggenda della musica.

Parlando proprio della sua infanzia, Beppe Carletti, il tastierista dei Nomadi, ha parlato della figlia Elena con orgoglio e passione, rivelando: “Quando glielo racconto, lei quasi ride in faccia, come se non potesse credere a quelle condizioni, ma era tutto vero”. Elena Carletti ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature straniere e si è specializzata seguendo un Master universitario in Scienze e tecniche dello spettacolo. Non solo, la donna collabora con i Nomadi alla composizione e traduzione di canzoni e si è dedicata alla carriera politica. La figlia di Beppe Carletti, infatti, è stata eletta sindaco di Novellara, città natale del co-fondatore dei Nomadi Augusto Daolio. La donna è molto legata al padre, a cui dedica splendidi messaggi sui social: “lui è davvero un’ispirazione alla vita. Con i suoi mille anni dentro e altri mille davanti, ha affrontato la pandemia con impazienza, desideroso di tornare a viaggiare e suonare la musica”.