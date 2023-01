Chi è la nuova Suor Angela in “Che Dio ci aiuti 7”? Le anticipazioni di Francesca Chillemi

Che Dio ci aiuti 7 dà l’addio a Elena Sofia Ricci, che ha deciso di lasciare il suo ruolo iconico di Suor Angela. In questo modo, i riflettori sono puntati su Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi.Dopo il successo di Viola come il mare, l’amata attrice assumerà il ruolo della protagonista, succedendo alla sua cara amica e mentore. I telespettatori si aspettano di essere deliziati dall’introduzione di Suor Teresa, un personaggio che ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan della fiction Rai.

Francesca Chillemi ha fornito informazioni dettagliate sulla prossima settima stagione di Che Dio ci aiuti. In una recente intervista a TV, Sorrisi e Canzoni, ha fornito entusiasmanti anticipazioni sui nuovi episodi della fiction. È stato confermato che questa sarà l’ultima stagione di Elena Sofia Ricci, con la prima che andrà in onda giovedì 12 gennaio 2023.

La messa in onda coincide con la fine delle riprese, come confermato dall’attrice, che non vede l’ora di ricongiungersi con la figlia Rania di 6 anni, avuta dal compagno Stefano Rosso. La partenza di Terence Hill da Don Matteo ha esemplificato la difficoltà di un addio così significativo. Azzurra sarà quella che si confronterà maggiormente con questo evento nella sceneggiatura, esprimendo le emozioni del pubblico attraverso il suo disagio nel corso di diversi episodi.

In seguito alla sua esperienza, Elena Sofia Ricci cercherà di andare avanti e di utilizzare le lezioni apprese per diventare una risorsa preziosa per coloro che si rivolgono al convento. Purtroppo, le ripercussioni della sua decisione non sono avvertite solo dai personaggi, ma anche da un senso di malcontento generale tra il cast. Navigare tra questi problemi può essere difficile. È difficile articolare il mio attuale stato d’animo. Le decisioni degli altri mi hanno portato a questa situazione, di cui sono soddisfatto.

Tuttavia, mi manca Elena, che è stata per me una fonte costante di guida”.Ha espresso la sua gratitudine per il suo contributo a livello professionale, citando il suo atteggiamento esemplare nei confronti del lavoro e della responsabilità che esso richiede. Inoltre, gli ha fornito preziosi consigli professionali e lezioni sull’aspetto interpersonale. Ha sottolineato che il loro rapporto era particolarmente speciale, affermando: “I set sono come la vita. Non si va d’accordo con tutti. Tuttavia, io e lei siamo sempre stati molto compatibili. La parte più bella è stata proprio la relazione che si è creata tra noi”.

Che Dio ci aiuti a capire chi è Suor Teresa.

Suor Angela sarà sostituita dall’affermata attrice e regista Fiorenza Pieri, che assumerà il ruolo di Suor Teresa. La signora Pieri ha lavorato, tra l’altro, in serie televisive come Doc e Blanca.

Il rapporto tra Suor Teresa e Azzurra potrebbe essere tumultuoso, come ha indicato Francesca Chillemi. Francesca Chillemi ha detto che ci saranno molte tensioni tra le due, ma che c’è la possibilità di un’amicizia grazie alla somiglianza di valori. Non ha potuto rivelare ulteriori dettagli, ma ha accennato al fatto che si metteranno in moto alcune dinamiche.