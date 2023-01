Chi è Lara Carnevale moglie di Simone Montedoro? Età, lavoro e figli

Simone Montedoro è nato a Roma il 28 luglio 1973 (sotto il segno del Leone). Fin da giovane ha sviluppato un forte interesse per la recitazione. Cresciuto nella capitale, si è allenato regolarmente nella boxe e nelle arti marziali, aspirando a intraprendere una carriera nell’industria cinematografica. Nel 2004 gli è stato diagnosticato un linfoma di Hodkin, una malattia rara che ha minacciato la sua carriera e la sua vita. Fortunatamente, è riuscito a sconfiggerlo con il giusto trattamento.

Nel corso della sua carriera professionale, Simone Montedoro ha esercitato un forte fascino su molte donne, anche se il suo cuore è stato preso da tempo. Nel 2013, dopo una breve relazione con la collega Manuela Arcuri, ha finalmente incontrato la donna dei suoi sogni: Lara Carnevale, un’atleta professionista.

Nel 2014 la coppia ha avuto un bambino, Matteo. L’attore dedica il suo tempo libero al figlio, che ha affettuosamente descritto a Storie Italiane come la sua vita. Ha scelto di onorare il nonno con il nome del bambino, che è anche lo stesso del dramma che lo ha reso famoso, Don Matteo.

Simone preferisce rimanere lontano dagli occhi del pubblico e non vuole che la sua vita privata sia esposta al mondo dello spettacolo. Si sa molto poco della relazione tra Lara Carnevale e Simone Montedoro.

La coppia, che ha formato una bella e giovane famiglia, non è sposata ma ha scelto di convivere. L’attore ha dichiarato a TvBlog che il matrimonio è diventato sempre più importante e che il passaggio si è trasformato da un percorso di indipendenza a uno di amore.

Lara Carnevale è un’atleta di atletica leggera nata nel 1981 a Roma. Insieme al suo compagno si è trasferita in Spagna, ma il suo profilo Instagram rivela il suo costante amore per la famiglia, lo sport e l’oceano.

Lara Carnevale e Simone Montedoro hanno trovato una vita armoniosa a Ibiza con il loro figlio Matteo. Lara è impegnata nella sua attività professionale di allenatrice e il suo passato è in gran parte sconosciuto, a parte il periodo trascorso a Roma. Si è trasferita in Spagna per lavoro e si sta chiaramente godendo la vita sull’isola di Ibiza. La coppia sta insieme dal 2013 e ha dato il benvenuto a Matteo dopo solo un anno. Prima della loro relazione, Simone sarebbe stato legato sentimentalmente all’attrice Manuela Arcuri.