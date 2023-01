Simone Montedoro perché vive a Ibiza con moglie e figlio?

L’attore, che ha raggiunto la notorietà grazie alla popolare fiction Don Matteo, non risiede più in Italia da diversi anni.

Da qualche anno Simone Montedoro ha lasciato l’Italia per risiedere a Ibiza, motivato dal forte affetto per la compagna Lara e il figlio Matteo. Il trasferimento è stato reso necessario dalle esigenze professionali di Lara, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per garantire il benessere della sua famiglia, Montedoro ha fatto il pendolare tra l’Italia e le Isole Baleari.

Nel suo intervento settimanale al Nuovo Simone Montedoro,

Siamo ormai ben radicati a Ibiza. La mia compagna è una praticante di Gyrotonic, una disciplina che fonde danza, yoga, arti marziali e nuoto, e ha aperto un impianto sportivo sull’isola spagnola.

Simone Montedoro ha riconosciuto che vivere a Ibiza è molto vantaggioso e lo stile di vita è abbastanza gestibile. Nonostante la sua reputazione per la vita notturna estiva, l’isola offre molto di più. Suo figlio Matteo, che ora ha sette anni, si è adattato bene all’ambiente. Matteo è un grande ammiratore del padre e dopo aver fatto il tifo per lui a Il Cantante Mascherato – dove interpretava la parte dell’orsetto – ora non si perde una puntata di Tale e Quale Show.

Simone Montedoro e suo figlio hanno sviluppato un legame ancora più forte durante la pandemia di Coronavirus. L’attore, noto per il ruolo di Giulio Tommasi in Don Matteo, non ha potuto lavorare sul set per quasi un anno e si è dedicato alla famiglia, che è il fulcro della sua vita.

Simone Montedoro e Lara non hanno una relazione matrimoniale.

Simone Montedoro e Lara, che non lavora nel mondo dello spettacolo, hanno una relazione dal 2013. Il loro è un amore intenso e passionale che li ha portati a formare una famiglia con il figlio Matteo. Al momento, però, la coppia non sta prendendo in considerazione il matrimonio, anche se non è del tutto escluso per il futuro.

Simone Montedoro ha tradizionalmente evitato di essere coinvolto in pettegolezzi e indiscrezioni, ma prima della relazione con Lara era finito sulle pagine della cronaca rosa per un breve incontro romantico con Manuela Arcuri nel 2012. Nessuna delle due parti ha mai commentato pubblicamente la durata della loro relazione.