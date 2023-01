Chi è Enrico Lucherini? Età, lavoro, carriera e press agent in Italia

Enrico Lucherini è stato l’addetto stampa inaugurale del nostro Paese e ha avuto una vita movimentata. Ecco alcuni fatti degni di nota su questo straordinario personaggio. Enrico Lucherini è una figura ben nota nel mondo del giornalismo, essendo stato il pioniere della professione di addetto stampa nell’industria cinematografica e avendo persino coniato un nuovo termine, “lucherinata”, per indicare il gossip fatto su misura per aumentare la pubblicità dei film in uscita con le star che segue. È notevole se si considera che inizialmente aveva intenzione di intraprendere la carriera di medico.

Enrico Lucherini, biografia

Enrico Lucherini è nato a Roma l’8 agosto 1932, sotto il segno zodiacale del Leone. La sua famiglia faceva parte della borghesia romana: il padre Tommaso era uno stimato medico della capitale e la madre Maria Giuseppina desiderava per i figli un futuro sicuro in campo medico. Mentre il figlio maggiore Mario soddisfaceva queste aspettative, Enrico li preoccupava.

Cresciuto nel ricco quartiere dei Parioli, Enrico studiò al liceo dai Gesuiti e si iscrisse alla facoltà di medicina per emulare il padre. Tuttavia, non aveva alcun interesse a diventare medico e dopo due anni lasciò l’università per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica con l’obiettivo di diventare attore. Tuttavia, la sua vita lo portò in un’altra direzione.

Negli anni Cinquanta, Enrico arrivò in Sud America e coordinò gli eventi stampa per la sua compagnia teatrale. Durante il periodo trascorso all’estero, ebbe il privilegio di conversare con Sophia Loren, che lo ispirò a intraprendere una carriera nella promozione cinematografica. Alla fine ha dato un contributo significativo all’industria, portando alla ribalta numerose star del cinema.

Vita privata di Enrico Lucherini

Enrico Lucherini è stato a lungo una figura di spicco nell’opinione pubblica, ma la sua vita privata rimane in gran parte sconosciuta. Come ha rivelato l’amica Irene Ghergo in un’intervista a gaynews24, Lucherini è apertamente omosessuale e non ha mai avuto figli. Ha invece trascorso molti anni in compagnia del suo amato cane.

Nonostante i nostri sforzi per rintracciarlo attraverso i social media, non siamo riusciti a trovare un suo profilo, a parte una pagina Facebook a lui dedicata.

Ecco quattro curiosità su Enrico Lucherini:

Ha avuto l’onore di fare da testimone al matrimonio di Vittorio Gassman. Ha un’alta considerazione di Maria De Filippi, che considera una persona eccezionalmente intelligente e attraente, con un’incrollabile etica del lavoro. Nel 2014 è uscito il documentario Enrico Lucherini – Ne ho fatte di tutti i colori, che ha ricevuto una nomination ai David di Donatello. Al momento non sono disponibili informazioni sul suo stipendio o sulla sua residenza, poiché non ha fornito alcun dettaglio in nessuna delle sue interviste.