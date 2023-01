Chi è Jasmine Trinca? Età, film, compagno, figlia e curiosità

L’attrice ha ottenuto un grande successo in film come La meglio gioventù, Manuale d’amore e Superheroes, essendo stata coinvolta in progetti sia professionali che personali.

Nome completo: Jasmine Trinca

Data di nascita: 24/04/1981

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1,72 m

Nazionalità: Italia

Professione: attrice

Data del debutto: 2001

Biografia

Nel 2000 Jasmine Trinca si è diplomata al Liceo Classico Virgilio di Roma e si è poi iscritta al corso di Archeologia dell’Università Sapienza. Si appassiona alla recitazione e a 19 anni viene scritturata da Nanni Moretti per il ruolo di Irene nel film La stanza del figlio. Questa interpretazione le vale la prima nomination ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista, un Nastro d’Argento e un Globo d’Oro come miglior attrice. Nel 2003 recita in La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, che le vale un secondo Nastro d’argento. Torna a lavorare con Moretti nel 2006, interpretando il ruolo della regista Teresa ne Il caimano, con Silvio Orlando e Margherita Buy. Nel 2013 recita in Un giorno devi andare, diretto da Giorgio Diritti, che le vale un Nastro d’argento, e in Miele, diretto da Valeria Golino, che le vale un Nastro d’argento e un Globo d’oro. Nel 2015 è stata co-protagonista con Riccardo Scamarcio di Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto. Nel 2017 lavora nuovamente con Castellitto in Fortunata, per il quale ottiene il suo primo David di Donatello e un altro Nastro d’argento. Nel 2018 ha interpretato Ilaria Cucchi in Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2021 ha recitato in La scuola cattolica di Stefano Mordini e Superheroes di Paolo Genovese.

Vita privata

Jasmine Trinca è una persona molto riservata e non si sa molto della sua vita privata. Ha conosciuto il suo ex compagno, Antonio Piarulli, mentre frequentava l’università e sono rimasti insieme per un certo periodo. Nel 2009 hanno avuto una figlia di nome Elsa, in onore della scrittrice Elsa Morante. La causa della loro separazione è sconosciuta, a causa della discrezione di Trinca. Nel 2021, Trinca ha rivelato a Silvia Toffanin, conduttrice del suo programma Verissimo, che lei e la figlia Elsa sono tornate a vivere con la madre e vi sono rimaste fino alla sua scomparsa. Trinca si è poi trasferito nuovamente, questa volta nel quartiere Testaccio di Roma.

Chi sono i genitori di Jasmine Trinca?

L’attrice ha subito la sfortunata perdita di entrambi i genitori: il padre è morto quando lei era ancora una bambina, mentre la madre è deceduta all’inizio del 2021.

Jasmine Trinca è single?

Dopo la conclusione della relazione con Antonio Piarulli, non ci sono dati disponibili sulla vita sentimentale dell’attrice.

Jasmine Trinca usa Instagram?

Jasmine Trinca si distingue dalle sue colleghe per non essere presente su nessuno dei principali social network, non avendo profili ufficiali registrati a suo nome.