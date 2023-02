Chi è Lino Banfi? Età, cause morte moglie Lucia, figlia Rosanna, figlio Walter, malattia, dove vive

La notizia della morte della moglie di Lino Banfi è stata uno shock per molti. Banfi ha sempre dichiarato di amare la moglie e in molte occasioni l’ha definita l’amore della sua vita. Ecco qualche informazione in più sull’attore che ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

Banfi è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Originario della Puglia, è sempre stato un attore simpatico e di talento. È nota la sua partecipazione alla fortunata fiction Un Medico in Famiglia, durante la quale ha interpretato il personaggio di Nonno Libero. La notizia della morte della moglie ha sconvolto tutta l’Italia e numerosi fan si sono stretti attorno all’attore nel suo dolore.

La carriera di Lino Banfi è di grande successo e la vita privata è ottima.

Banfi è nato nel 1936 ad Andria, in Puglia, da una famiglia povera. Nonostante le difficoltà incontrate durante la crescita, fin da giovane sapeva di voler fare il comico. Decise quindi di lasciare la sua terra in cerca di maggiori opportunità, ottenendo un grande successo. Oggi è uno degli attori più popolari della televisione italiana.

Banfi è conosciuto come il “Nonno d’Italia”. Ha interpretato per molti anni il personaggio di Nonno Libero nella serie televisiva Un Medico in Famiglia, che è stata una delle fiction più amate della televisione italiana. Il matrimonio tra Banfi e Lucia Zagaria si è tenuto il 1° marzo 1962.

L’attore ha rivelato di aver sposato la moglie in segreto, senza soldi. Ha parlato del momento in cui l’ha conosciuta, dicendo che è stato grazie a un amico che gliel’ha indicata. Ha detto: “Le ho detto ‘Signorina ho bisogno di parlarle’, ma lei mi ha cacciato in malo modo. A quel punto ho capito che potevamo continuare a parlarne”.

Dal loro amore sono nati i due figli Walter e Rosanna: quest’ultima è anche attrice ed è apparsa spesso in TV con il papà. Questo dimostra che il loro amore era forte e reale, e ha prodotto risultati sorprendenti.

Cosa ci può dire di Lucia, la moglie di Lino Banfi?

È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Lucia, madre di Rosanna Banfi. Aveva 85 anni. Lucia lottava da molti anni contro l’Alzheimer e anche Lino Banfi ne aveva parlato spesso. “Non sopporto che mia moglie sia malata”, aveva infatti detto, “in un momento in cui avrei voluto assaporare ogni momento della vita insieme a lei”. Mancherà molto a tutti noi.

I suoi fan le stanno dimostrando molto amore e sostegno in questo momento difficile.