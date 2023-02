Stefania Orlando, perché ha deciso di non avere figli

Stefania Orlando ha deciso di non avere figli per un motivo molto speciale. Il motivo è così commovente che rimarrete senza parole quando lo sentirete.

La bella showgirl ed ex gieffina italiana si racconta e parla del motivo per cui ha deciso di non avere figli. Il motivo è incredibile. Non voleva avere figli perché non voleva che soffrissero come lei.

Stefania Orlando è una showgirl dal cuore aperto che fa rivelazioni inaspettate.

Alfonso Signorini ha dato a Stefania Orlando la possibilità di rimettersi in gioco e per lei si sono riaperte le porte del mondo dello spettacolo. Stefania è un’amatissima showgirl ed ex gieffina italiana che ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. È stata ferma per un periodo, ma Signorini le ha dato la possibilità di tornare nel mondo dello spettacolo.

L’esperienza della Orlando nel famoso reality di Cinecittà la porta a partecipare a Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Nel talent show Rai ha messo in mostra le sue doti artistiche riscuotendo un grande successo.

Io e Simone Gianlorenzi siamo sposati dal 2008 e ci amiamo molto. Tuttavia, non abbiamo figli. Qualcuno potrebbe chiedersi perché abbiamo preso questa decisione. Voglio mettere le cose in chiaro rilasciando un’intervista esclusiva e raccontando il motivo per cui abbiamo deciso di non mettere al mondo dei figli.

La showgirl non voleva figli perché sapeva che il suo stile di vita non sarebbe stato adatto a crescere una famiglia. Spesso era lontana da casa per settimane e quando era a casa, di solito lavorava per molte ore. Inoltre, non voleva portare i figli in un mondo in cui sarebbero stati esposti ai lati negativi del mondo dello spettacolo.

Dopo il matrimonio fallito con Andrea Roncato, Stefania Orlando è tornata a sorridere grazie a Simone Gianlorenzi. I due si sono fidanzati nel 2008 e nel 2019 si sono sposati. La coppia non ha figli e molti si sono chiesti perché la Orlando non volesse figli. A dare una spiegazione è proprio lei che in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi ha finalmente svelato il mistero. La Orlando ha raccontato che lei e il marito hanno deciso insieme di non volere figli perché entrambi hanno “paura della paternità e della maternità”.

Orlando mi ha detto che non ha mai sentito il bisogno di avere figli perché non ha mai provato l’istinto materno. Per Simone, a quanto pare, questo non è mai stato un problema. Dopo la sua esperienza al GF Vip 5, però, Stefania ha confessato di aver cambiato idea e di sentire il bisogno di donare il suo amore a chi ne ha bisogno. Per questo motivo, lei e il marito hanno avviato le pratiche per l’adozione ed entrambi sperano di accogliere al più presto un bambino nella loro casa e nella loro vita.