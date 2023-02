Chi è Stefania Orlando? Età, marito, fidanzato, figli e biografia della conduttrice

Stefania Orlando è nata il 23 dicembre 1966 a Roma e attualmente ha 56 anni. È una nota conduttrice televisiva, showgirl e cantante.

Dopo quattro anni di fidanzamento, Stefania ha sposato l’attore Andrea Roncato nel 1997. Tuttavia, il matrimonio è durato solo due anni prima che la coppia divorziasse.

Dopo una relazione di diversi anni con l’attore Paolo Macedonio, è ora sposata con il musicista Simone Gianlorenzi.

I due si sono conosciuti perché lui era il chitarrista della band del conduttore, Gli Orlandi Furiosi. La coppia, che non ha avuto figli, si è separata amichevolmente nel settembre 2022.

Non ci sono informazioni attuali sul fatto che la presentatrice sia fidanzata o meno.

Biografia

È figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando e di Annamaria. Ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando, artista che vive a Parigi, e Fabio Massimo Orlando, avvocato. Tutti e tre i fratelli sono cresciuti in un ambiente intellettualmente e artisticamente ricco, che ha senza dubbio influenzato il lavoro della stessa Orlando come artista e scrittrice.

Stefania Orlando ha debuttato in televisione nell’estate del 1993 come assistente nel programma di Canale 5 Sì o no, condotto da Claudio Lippi. Il programma riscuote un discreto successo e tra il 1993 e il 1994 passa alla fascia pre-serale del sabato, per poi tornare nuovamente alla versione quotidiana durante l’estate. Subito dopo, sempre come valletta, partecipa alla trasmissione Vota la Voce e, dopo questa esperienza, passa ai canali di Stato.