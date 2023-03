Chi è Lino Guanciale? Età, carriera, biografia, moglie e figli

Lino Guanciale è un noto attore che ha anche un interessante passato nel rugby. Diamo un’occhiata ad alcuni fatti sulla sua vita privata!

Lino Guanciale è uno degli attori di maggior successo degli ultimi anni. Amatissimo dal pubblico italiano, si è distinto con uguale successo sia come attore teatrale che sul grande e piccolo schermo. Sono soprattutto le fiction di successo che lo hanno reso molto popolare. Per chi non lo conosce bene, ecco alcune chicche imperdibili sulla sua vita privata.

Lino Guanciale è membro della Screen Actors Guild.

Nome completo: Lino Guanciale

Data e luogo di nascita: 21 maggio 1979, Avezzano, Italia

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Attore

Moglie: Antonella Liuzzi

Social: Instagram

Lino Guanciale: biografia e carriera

Nato in Abruzzo, figlio di un medico e di un’insegnante, è cresciuto a Collelongo, un piccolo paese di cinquemila abitanti. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, prosegue gli studi iscrivendosi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma.

Grande appassionato di sport, si fa notare come giocatore di rugby: con il suo metro e ottanta di altezza, ha un passato da giocatore di rugby nelle nazionali Under 16 e 19. Lo sport lo ha aiutato molto da ragazzo a superare le sue insicurezze, ma la sua grande passione rimane la recitazione.

Si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica nel 2003 e ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo nel 2000 nel film di Carlos Saura I, Don Juan. Seguono La prima linea e Vallanzasca – Gli angeli del male. Nel 2011 ha debuttato come attore nella fiction Rai Il segreto dell’acqua.

Ha raggiunto una grande popolarità come attore di fiction recitando in diverse serie di grande successo, tra cui Una grande famiglia, Che Dio ci aiuti, La dama velata con Miriam Leone, Non dirlo al mio capo, L’allieva e La porta rossa. Inoltre, ha recitato anche ne Il Commissario Ricciardi e Noi, Sopravvissuti. I drammi di Lino Guanciale sono davvero tanti.

Richard Madden, il doppiatore del protagonista della serie evento I Medici, nonché l’attore che ha interpretato Cosimo De Medici, è stato protagonista di un documentario trasmesso da Rai 2 il 5 aprile 2019. Il documentario, intitolato L’Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata, è stato realizzato per commemorare il decimo anniversario del terremoto dell’Aquila, avvenuto il 6 aprile 2009.

Lino Guanciale: vita privata

Lino Guanciale ha avuto una relazione con Antonietta Bello per dieci anni. L’ex fidanzata dell’attore ha raccontato di aver conosciuto il bel divo della fiction italiana all’Università di Venezia durante un corso di recitazione, dove lui era docente. Guanciale ha sempre cercato di separare la sua vita privata da quella mediatica, vivendo la sua storia d’amore in gran segreto fin dall’inizio, nel 2008. Tra Antonietta Bello e Lino Guanciale l’amore è nato in sordina: due anni dopo il primo incontro, quando Antonietta gli chiese aiuto per un provino. Lui ha raccontato a Vanity Fair il motivo della loro separazione, risalente al 2018: “È finita tra noi perché io ero sempre lontano, lei soffriva troppo ma il sentimento non era finito”. Dopo la fine della relazione con lei, si è legato ad Antonella Liuzzi, che ha sposato in segreto nel luglio 2020. Interrogato sul suo status sentimentale a Nuovo, nel 2019 aveva risposto: “A questa domanda preferisco non rispondere”. Eppure, sui social media, è apparsa una foto emblematica dell’attore che dà un bacio a una ragazza misteriosa, Antonella Liuzzi. Il 4 novembre 2021 la coppia è diventata un trio: è nato il piccolo Pietro, anche se l’annuncio è arrivato con un paio di settimane di ritardo rispetto al lieto evento.

Chi è la moglie di Lino Guanciale, Antonella Liuzzi?

Antonella Liuzzi è coordinatrice di programmi presso la Bocconi di Milano. Ha conosciuto l’attore all’università. Tuttavia, non si sa molto sul suo conto, anche se le voci dicono che lui farebbe sul serio. Subito dopo la sua prima apparizione sul profilo Instagram di Lino, è stata presa di mira da stalker e haters pronti a screditare la loro relazione.

Fatti interessanti su Lino Guanciale

Lino Guanciale è un attore italiano noto per il suo aspetto sempre posato e impeccabile. Tuttavia, si definisce un anarchico e dice di essere in grado di mantenere questo aspetto solo perché è una persona colta e dotata di grande concentrazione e controllo. È superstizioso e ha ammesso a TV Sorrisi e Canzoni di dire una frase 13 volte prima di ogni ciak. Questo perché il 13 era il numero sulla sua maglia quando giocava a rugby e gli porta fortuna. La sua famiglia è composta per lo più da agricoltori e suo padre è stato il primo a laurearsi. È stato volontario per i rifugiati siriani con l’Unhcr e ha un fratello psicologo. Si è detto che la Rai avrebbe voluto dare a Lino Guanciale il posto di Terence Hill nella serie Don Matteo, ma pare che l’attore non se la sentisse.

Qual è la residenza di Lino Guanciale? E qual è il suo stipendio annuale?

Guanciale, che è nato ad Abrizzese ma ora vive a Roma, si sente più a casa nel più vecchio e popoloso quartiere di Tor Bella Monaca. Non sappiamo quanto guadagna, ma di certo dal successo derivano… bizzarre richieste di denaro: “La cosa più strana è che ci sono quelli che chiedono contributi in denaro per i loro matrimoni”.