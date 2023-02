Chi è Lorenzo il nipote di Wilma Goich? Età, figlia Susanna Vianello

Lorenzo Vianello è il figlio di Susanna Vianello, scomparsa nel 2020 per un cancro ai polmoni. È un ragazzo forte con una personalità molto empatica.

Lorenzo Vianello è il figlio di Susanna Vianello e l’amato nipote di Wilma Goich. La Goich è apparsa a Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, per ricordare la figlia Susanna, tragicamente scomparsa per un tumore ai polmoni nel 2020. Nel pieno del suo dolore, ha voluto ricordare anche il nipote Lorenzo, che a soli 23 anni sta affrontando l’assenza più grande.

Chi è Lorenzo Vianello, il figlio di Susanna Vianello?

L’unico figlio di Susanna, Gianlorenzo – abbreviato Lorenzo – vive attualmente con la nonna. Durante l’intervista a Storie Italiane, Wilma ha parlato del giovane come di una persona molto forte e da ammirare. “Mio nipote mi sta aiutando tantissimo. Mi dice sempre che dobbiamo essere forti, perché Susanna non vorrebbe che ci lasciassimo andare”.

Anche se non si sa molto di Lorenzo, sappiamo che è una figura chiave nella vita di Wilma. “Dicevo sempre che mia figlia sarà il bastone della mia vecchiaia, e mio nipote dice che ora sono qui”. Anima gentile, personalità evidentemente forte, si è trovata ad affrontare il vuoto peggiore, l’assenza che non potrà mai essere colmata.

Da Serena Bortone, Wilma Goich ha parlato di Lorenzo, mostrandoci chi è: “Soffre molto, ma è giovane, ha molti amici, lavora con suo padre, esce. Il fatto che lui soffra alleggerisce la mia sofferenza, perché devo pensare a lui, metto un po’ da parte il mio dolore per lui. È un dolore diverso perché gli manca la mamma”. Ha anche ammesso che gli sta dando tanto, perché merita tutto il sostegno di cui ha bisogno.

Wilma Goich parla del dolore per la perdita di Susanna a Oggi è un altro giorno.

Nel salotto di Serena Bortone, Wilma Goich ha voluto onorare la memoria di sua figlia Susanna. “Quando mia figlia è morta, ho sognato mio padre. L’ho sempre sognato nei momenti speciali, quando c’era bisogno. Non so dove siano, perché ho una concezione particolare. Forse vivono in un’altra dimensione, non so se nella stessa. Per me Susanna è qui, è al mio fianco. Non posso toccarla né vederla, ma è con me”.

Ha anche ricordato il momento in cui hanno scoperto il tumore e la precoce scomparsa, in un tempo brevissimo, neanche il tempo di metabolizzare. “È successo in un mese, l’abbiamo scoperto e dopo un mese non c’era più. È stato così veloce che non ci si è nemmeno resi conto di quello che era successo, non ho pianto per tre, quattro mesi. Poi mi sono sciolta. Solo a nominarlo piangevo”. Wilma e Lorenzo si sostengono a vicenda nel ricordo di Susanna, e non c’è niente di più bello che poter contare sull’affetto della famiglia in questi momenti.